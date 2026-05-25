El Final del Monrealato Está más Cercano que Nunca: Quirino Salas

“Llegará una Nueva Clase Política al Gobierno de la Entidad”

Por Gabriel Rodríguez

Durante la presentación de los resultados de Construyendo Plan Zacatecas del diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, en su proyecto para gobernar el estado en los años 2027 a 2033, los coordinadores de cada una de las áreas en análisis indicaron que “el final del monrealato está más cercano que nunca y que la llegada de Ariadna Montiel a la dirigencia nacional de Morena es garantía de que el nepotismo no se volverá a dar en la entidad zacatecana”.

Juan José Quirino Salas, exsenador y exlíder de El Barzón Zacatecas, deprecó el hecho de que, hasta hace poco, el senador David Monreal y la senadora Verónica Díaz hayan estado insistiendo en gobernar la entidad zacatecana cuando hace poco recibieron la notificación de que no se les permitirá, por normas vigentes en Morena, cumplir sus deseos.

Asimismo, Quirino Salas advirtió que, por tales motivos, “debe quedar claro que de cara al proceso electoral del año próximo no habrá caballada monrealista, hecho que presupone el acceso de una nueva clase política al gobierno de la entidad”.

Lo anterior, detalló, significa que el monrealato deberá quedar fuera de la contienda política del año próximo, con todo lo que ello significa para Saúl Monreal y para la propia Verónica Díaz Robles.

Asimismo, indicó que los deseos de la familia de gobernantes, obedecen a los apetitos de una casta gobernante que “no solamente ha impedido de manera constante el crecimiento y el desarrollo del estado sino que, además, ya no tiene ejemplares dignos de correr al año próximo, ante el evidente desgaste de la familia en el poder

“En automático y a partir de toda esa serie de definiciones desde la estructura de poder en Morena, otro personaje que en automático quedaría también eliminado, para el caso nepotista de la señora Verónica Díaz”, subrayó el exlíder barzonista.

Además, lanzó sendas acusaciones en contra de las titulares de la secretaria ejecutiva de Órgano del Poder Judicial en Zacatecas, Ana Carmen Mártinez Ávila y de la titular de la Auditoría Superior del Estado, Verónica Yvete Hernández López de Lara, quienes guardan estrecha relación y un relevante conflicto de interés con el clan Monreal.

Para concluir su presentación, Quirino Salas dijo que de todo ello, “Zacatecas debe contar a partir del año próximo con un nuevo proyecto debido a que el actual grupo político representa un lastre histórico para la entidad, uno de los más pesados en la historia de nuestro estado, por lo que el monrealato tiene que ser hecho a un lado”, reiteró.

De la misma manera, Raymundo Cárdenas, uno de los coordinadores del proyecto, precisó que dentro de un contexto marcado por profundas transformaciones globales, como la reconfiguración de las cadenas productivas, las tensiones geopolíticas, la transición energética y la aceleración tecnológica, Zacatecas ya no puede permanecer al margen del crecimiento económico nacional.