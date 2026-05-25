La Diputada Miranda es Irresponsable, Intenta Desprestigiarnos: Carrillo Félix

Quitaron Poder de Decisión a Consejeros, Acusa y Arremete Contra Dimas

Por Gabriel Rodríguez

Posterior a que en días pasados Georgia Fernanda Miranda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, diera a conocer que hay consejeros que en esa instancia ganan hasta 20 mil pesos mensuales y que solamente sesionan una vez al mes, Lisandro Carrillo Félix, consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, respondió a lo que considera “ataques de la diputada Verde e irresponsabilidad de la presidenta, Marisela Dimas Reveles, quien percibe alrededor de 120 mil pesos mensuales de salario”.

Carrillo Félix indicó que, en todo caso, “nuestra dieta es simbólica (13 mil pesos al mes), pero no los 20 mil con que Miranda nos señala y por medio de lo cual se pretende desprestigiarnos”.

Indicó que el modelo de Derechos Humanos en Zacatecas se tomó del modelo nacional, basado a su vez en la Corte Internacional de La Haya, pero que en Zacatecas funciona no de modo horizontal sino que se observa en él la prevalencia en la toma de decisiones de una sola persona en sentido vertical y autoritario.

“Pero ocurre que las opiniones de la presidenta son las únicas dentro de la comisión, motivo por el cual se conformó en su momento un consejo de siete personas que ganan mucho menos que cualquier otro personaje de la alta estructura”.

Precisó que “la presidenta tiene un sueldo que ronda los 120 mil pesos mensuales mientras que la secretaria técnica anda más o menos por 80 mil pesos y hay incluso una directora de capacitación que percibe 50 mil.

“Por otro lado, hay dos tipos de trabajadores dentro de la CDHEZ, porque resulta que mientras algunos tienen enormes salarios, otros en cambio, perciben salarios muy bajos para el caso de los visitadores, que ganan muy poco a pesar de que arriesgan en todo momento la vida”.

Fue por ello que Lisandro Carrillo Félix aseveró que “bajo esas perspectivas una diputada como Fernanda Miranda no tiene cara para decir que está mal que ganemos 20 mil pesos mensuales, cuando ella percibe 126 mil más sueldo base y muchos beneficios más en prestaciones”.

Indicó que, por otro lado, no puede ni debe subestimarse la conformación del consejo técnico de la CDHEZ, integrado por especialistas en DH con posgrados en la materia, como en los casos de Francisco Torres y Sonia González, además de integrantes de grupos feministas y de violencia vicaria, así personas de apoyos religiosos, todos de enorme calidad en la materia, según señaló.

“Pero incluso así, si se cuentan esos siete salarios, éstos no dan el total de lo que gana la presidenta Dimas Reveles”.

Explicó que, con la pasada reforma, les fueron eliminadas todas las posibilidades de dar voz y voto respecto de las recomendaciones y “en este momento, nada más podemos verter nuestras opiniones, las que no son vinculantes porque la decisión final es vertical y centralista en la persona de la presidenta cuando lo justo es que fuera horizontal y plural y en la que convergieran, además, académicos y especialistas de toda índole”.

Pide que se le Quite su Dieta

Advirtió que “al no vivir de eso, no tengo ningún problema en que me quiten la dieta pero que, en todo caso se verifiquen por la autoridad correspondiente los montos que reciben las autoridades y se les compare con el resto del personal, es decir, con quienes verdaderamente hacen la chamba”.

Ante ello urgió a que se le devuelvan la voz y el voto a los consejeros respecto de las recomendaciones y a que haya interconexión con los diputados para generar leyes eficientes en la materia en beneficio de la población vulnerable en el estado.

Además, cuando intentamos proponer modificaciones a las leyes en DH, que en su momento efectuamos, “debo advertir que éstas eran bloqueadas por la secretaría ejecutiva y luego modificaron la ley para que los consejeros no pudiéramos proponerlas”.

También propusimos que los policías portaran cámaras corporales a causa de que estos violan muchos derechos humanos como parte de una obligación comprobatoria y con el fin de evitar ese tipo de violaciones o bien verificarlas pero la secretaria ejecutiva lo bloqueó.

Cabe destacar que la secretaria ejecutiva es presidida por Esther Contreras, “quien realmente es la que mece la cuna detrás de la Comisión y toma todas las decisiones mientras que Maricela Dimas solamente se toma la foto.

“Por igual, DH requiere contrapesos y participación ciudadana dentro de la comisión incluidos políticos de diverso sello, porque para eso está pensado el consejo, pero además, no les interesa proponer propuestas como en el caso de la Defensoría del Pueblo, que aplican hace años argentinos y españoles porque eso sería dar la voz a los zacatecanos afectados a quien por otro lado temen”.

Habló además del tema de Francisco Torres, de quien la diputada Miranda dijo que cobraba por defender derechos de las madres buscadoras: “Debe platicarse con él, pero al parecer se trató de un malentendido que sin duda debe investigarse.

“En el fondo hay disputas que se relacionan con enconos menores para el caso de aumento de salario de trabajadores y directivos cuando querían votarámos sin saber los montos, por lo que en su momento planteé se les redujeran los pagos a los directivos, lo que provocó su molestia”.

Por último, dijo que “Dimas Reveles tiene además tiempo completo de clases en la UAZ, por lo que quisiéramos saber, por cierto, a qué horas atiende en la Universidad y a qué horas en la CDEHZ, ese es un derecho humano que nos urge conocer”.