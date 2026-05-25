Morena no Tiene Índices Negativos de Aceptación ni Tampoco va a Perder en 2027: Narro Céspedes

Defi ende Iniciativa Para Anular Comicios si hay Injerencismo Extranjero

Por Gabriel Rodríguez

Durante su tradicional conferencia dominical, el legislador federal por Morena, José Narro Céspedes, subestimó los resultados recientes de la encuestadora Mitofsky que preside Roy Campos, en la que se muestra un crecimiento gradual en índices negativos de su partido, que se halla al momento en 39.3 por ciento negativo contra 39.1 positivo, pese a lo cual, indicó, “no vamos a perder sino que, mejor aún, vamos a ganar las elecciones del año 2027”.

Posteriormente precisó que la Reforma constitucional que pretende impulsar el instituto político guinda en el Congreso federal “no es porque nos sintamos perdidos sino más para evitar injerencismo del exterior”.

De modo reciente, la encuestadora Mitofsky que preside Roy Campos señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene índices elevados en su aprobación, la que se halla, acorde con esa casa encuestadora en 59.4 por ciento pese a que, como parte de esa misma consulta, “la presidenta habría perdido cuando menos 12 puntos (71 por ciento a 59.4 por ciento), de octubre pasado a la fecha”.

Al rechazar lo anterior, Narro Céspedes dijo que prefería “no hablar de índices de aprobación o desaprobación, sino que, en todo caso, existe un gobierno norteamericano que se ha dado a conocer por sus altos intereses de querer intervenir en asuntos internos de otros países, como lo ha hecho en Cuba, de modo que nosotros planeamos instrumentar una legislación que nos permita anular las elecciones si comprobamos que hemos tenido injerencismo del exterior”.

Indicó que ese mismo golpeteo se observó desde el gobierno norteamericano como parte de la recientemente aprobada reforma al Poder Judicial en México, “para darle forma a sus intenciones de intervenir en México como parte de su proyecto político-electoral de noviembre de 2026, en donde el presidente Donald Trump iría perdiendo al momento”.

De manera contradictoria, Narro Céspedes destacó que “nosotros cuestionamos un poco el caso de Sinaloa, aunque no lo defendemos, para el hecho de que Estados Unidos planteara en su momento órdenes de detención de algunos funcionarios, previo al proceso electoral de noviembre próximo en esa nación”.

Recordó que, para el caso del gobernador Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió al gobierno norteamericano la presentación de pruebas para detenerlo, “las que al momento no se han presentado, pero desde luego que nosotros no vamos a permitir que haya impunidad”, apuntó.

Lo anterior, dijo, porque ya en este momento la Fiscalía General de la República (FGR) integró una carpeta y se presionó para que el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya y algunos altos funcionarios de ese gobierno, pidieran licencia para que se sujeten a los procesos y a las investigaciones que deba desarrollar la FGR como responsable de investigar los delitos en nuestro país.

Que Irían Arriba El legislador morenista destacó que las cifras Mitofsky de Roy Campos “no coinciden con la realidad, debido a que los resultados que tenemos nosotros de todas las encuestas son que vamos arriba de 40 por ciento por lo que realmente no vemos riesgo porque no hay oposición que haya desarrollado estructura y trabajo en las bases sociales, a diferencia de nosotros en Morena”.

Advirtió que la encuestadora miente porque “en este momento se aproximan a los casi 12 millones de afi liados y que han procedido a la conformación de comités dentro de todos los municipios por lo que estamos fuertes en todo al país, a diferencia del PRI, que se desmadeja, lo mismo que en el caso del PAN”.

Indicó que en términos de fuerza política en el Congreso federal, en primer lugar iría Morena con 253 diputados; en segunda va el PAN con aproximadamente 80; en tercero el Verde con 70; en cuarto el PT con 49, y en quinto el PRI con más de 30 y sólo debajo de ellos está Movimiento Ciudadano (MC) con algunos más.

Advirtió que no temen perder al contar con las fuerzas aliadas del Verde y PT, “pero debo decir que Morena no depende tampoco totalmente de ellos aun cuando podríamos dejarles Quintana Roo, San Luis Potosí o Guerrero pero no es cierto que llevemos índices negativos de aceptación ni que podamos perder el 2027”.