Ulises Mejía Busca Fortalecer a Pequeños Comercios del País

Zacatecas, Zac.- Desde la capital del estado, el diputado federal Ulises Mejía Haro habló sobre la iniciativa que impulsa para fortalecer al pequeño comercio mediante la consolidación y reorientación estratégica del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, priorizando una mayor vinculación de las y los jóvenes con micro, pequeñas y medianas empresas del sector privado.

El legislador zacatecano explicó que, si bien el programa actualmente también puede operar en instituciones públicas, su propuesta plantea que la línea de incorporación y registro tenga un enfoque preponderante hacia pequeños comercios, talleres, negocios familiares y MIPyMES, con la finalidad de fortalecer la economía local, incentivar la formalidad y generar más oportunidades de empleo y capacitación productiva.

Ulises Mejía Haro señaló que actualmente cerca del 60 por ciento de las MIPyMES en México operan en la informalidad, muchas veces debido a los altos costos de operación, las cargas administrativas y las dificultades para sostener nóminas o cubrir aportaciones de seguridad social.

En este sentido, destacó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro representa una herramienta estratégica para apoyar a los pequeños negocios, ya que el Gobierno de México absorbe el apoyo económico mensual del joven y también la cobertura de seguridad social durante el periodo de capacitación.

“Esta acción permite generar un alivio financiero para miles de pequeños comercios y negocios familiares que requieren apoyo para crecer, contratar personal y fortalecer su operación diaria. Muchas veces un pequeño negocio no puede expandirse porque no tiene capacidad para incrementar su nómina”, expresó.

El diputado federal explicó que la propuesta busca que más jóvenes se integren a espacios productivos reales donde puedan desarrollar habilidades laborales, administrativas, comerciales y técnicas, al tiempo que adquieren experiencia práctica que posteriormente les permita incorporarse al mercado laboral o incluso emprender sus propios negocios.

“Queremos que el joven aprenda trabajando, pero también que pueda construir un proyecto de vida. Y al mismo tiempo queremos fortalecer a quienes generan economía desde abajo, desde la tienda de barrio, el taller, el pequeño restaurante, la estética, la papelería o el negocio familiar”, añadió.

Finalmente, Ulises Mejía Haro destacó que esta iniciativa busca complementar la política social y económica impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fortaleciendo el mercado interno, la formalización de negocios y la generación de oportunidades para las juventudes mexicanas.