Aguascalientes Impulsa a sus Productores de Mezcal Para Llevar sus Marcas a Nuevos Mercados

El mezcal hecho en Aguascalientes busca conquistar nuevos mercados dentro y fuera del país. Para lograrlo, productoras y productores trabajarán de la mano con el Gobierno del Estado en estrategias de capacitación, promoción y fortalecimiento del sector.

Durante una reunión encabezada por el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), Isidoro Armendáriz, las y los mezcaleros reafirmaron su compromiso de mantener el trabajo conjunto para consolidar el crecimiento de una actividad que hoy representa una importante oportunidad de desarrollo económico y agroindustrial para la entidad.

Luego de obtener la Denominación de Origen del Mezcal, el siguiente paso será fortalecer la profesionalización del sector mediante cursos, diplomados e intercambio de experiencias con productores de otras entidades, con el objetivo de mejorar procesos, elevar la calidad y abrir nuevas oportunidades de comercialización.

Además de fortalecer la producción, la estrategia busca que cada vez más marcas de mezcal hidrocálido puedan posicionarse y darse a conocer en nuevos espacios comerciales y especializados.

Por ello, la Sedrae continuará impulsando apoyos para que las y los productores participen en ferias municipales, exposiciones y eventos relacionados con el sector, generando oportunidades para promover sus productos y ampliar su presencia en el mercado.

“Es interés de la gobernadora Tere Jiménez respaldar a nuestros mezcaleros y atender sus necesidades para fortalecer su crecimiento; cuenten con nuestro apoyo para equipamiento, certificaciones, control de calidad y asesoría técnica que les permita consolidar esta actividad”, señaló Isidoro Armendáriz.

El funcionario destacó que el crecimiento que actualmente registra el cultivo de maguey y la producción de mezcal en Aguascalientes es resultado del trabajo coordinado con los gobiernos municipales, la Secretaría de Turismo del Estado y la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt).

En la reunión participaron representantes de las marcas Espinas de Fuego, En Tres Cerros, Tres Recuerdos, El Asentense, Mezcal Intruso, La Bodega del Mezcal, La Realenga y Mezcal Tres Sentidos.