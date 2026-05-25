Nuevos Bachilleratos se Construirán en Aguascalientes; Prepararán a los Jóvenes en Tecnología, Inteligencia Artificial y Mecatrónica

Se Invertirán 200 Millones de Pesos

También se contempla el crecimiento del Conalep de Asientos, el Cetac de Haciendas de Aguascalientes y el Bachillerato Jesús Reyes Heroles

Con una inversión de 200 millones de pesos, estos nuevos espacios educativos llegarán a municipios como Calvillo, Jesús María, San Francisco de los Romo y Cosío, además de la capital, con el objetivo de responder a la creciente demanda educativa y acercar más opciones de preparación académica a las y los estudiantes de todo el estado.

Uno de estos nuevos planteles estará ubicado en Villas de Nuestra Señora de la Asunción, donde las y los jóvenes podrán prepararse en áreas con alta demanda y gran proyección, como tecnología, informática y computación.

La visión va más allá de construir escuelas. El objetivo es brindar herramientas reales para que las nuevas generaciones puedan desarrollarse en un mundo cada vez más competitivo, impulsando carreras y especialidades innovadoras como Inteligencia Artificial y Mecatrónica, sectores que hoy representan grandes oportunidades laborales.

Como parte de esta estrategia, también se fortalecerán otros planteles de educación media superior, como el Conalep de Asientos, el Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales No. 5 (Cetac) de Haciendas de Aguascalientes y el Bachillerato Jesús Reyes Heroles, mediante la ampliación de infraestructura y mejora de sus espacios educativos.

La apuesta del Gobierno del Estado es clara: más escuelas, más oportunidades y más posibilidades para que las y los jóvenes de Aguascalientes puedan estudiar, crecer y construir su futuro sin alejarse de sus comunidades.