Médicos Republicanos Españoles Exiliados

Por Martí Batres G.

LOS “CONQUISTADORES” españoles del siglo XVI destruyeron el sistema medicinal mesoamericano y trajeron enfermedades contagiosas como viruela, parotiditis y sarampión, que provocaron la muerte de millones de habitantes originarios.

SIN EMBARGO, no todos los españoles que han venido a México han llegado a destruir la salud de los habitantes de estas tierras.

A PARTIR de 1937 llegaron muchos médicos republicanos españoles a México, pues eran perseguidos por las fuerzas fascistas del general Francisco Franco.

EN SU LIBRO Médicos republicanos españoles exiliados. Aportaciones a la medicina mexicana, el Doctor Pelayo Vilar Puig, documenta sus contribuciones.

DE ACUERDO con Vilar Puig, llegaron a México 294 médicos exiliados; 199 eran médicos generales, 95 especialistas y 40 con doctorado.

ENTRE LOS que llegaron estaban Rafael Arnau Catalá, Francisco Barnés González, Francisco Belausteguigoitia Landaluce, Julio César Berdegue Valdor, Clemente Juan Borja Casanova, Bartolomé Bosh Abudó, Mariano Cajal Peirona, Gabriel Capó Batlle, Julio Carabias Calonge, Matías Carrasco de Mier, Teonesto Castro Bonell, Francisco Colchero Arrubarrena, Manuel Collantes Álvarez-Buylla, Elíseo de Buen Lozano, Ramón Espinasa, Messeguer, Francisco Ferrer Torrent, Antonio Eugenio Giral González, Josep María Gispert i Vila, Jesús Jiménez Fernández de la Reguera, Jaime Juliá Balcells, María del Carmen León Trilla, Úrsula Mayers Salomonis, José Miró Vergés, Fernando Moltó Carbonell, Benet Mori Ballester, Francisco Palau Abad, Francisco Paniello Grau, Ramón Plá Armengol, José Puche Álvarez, José Puig Gurí, Vicente Ridaura Álvarez, José María Rioboo del Río, Gonzalo Rodríguez Lafora, Rafael Ruano Riesgo, Vicente Sarmiento Ruiz, Federico Tarrida Castells, Gaspar Tomé Alonso, Pelayo Vilar Canales y muchos más.

SE DEDICARON a la Investigación Científica Médica José Torre Blanco, Julio Bejarano, Isaac Costero, Dionisio Nieto y Rafael Méndez.

EN EL ÁMBITO de la medicina privada fundaron instituciones como Benéfica Hispana, Clínica Santiago Ramón y Cajal, Clínica Médico Farmacéutica, Clínica Barsky, Clínica Mier y Pesado y Borsa del Metge Catalá.

MUCHOS SE incorporaron a los servicios públicos de salud, como Joaquín D’Harcourt en el Hospital General Militar, Ricardo Fandiño Iglesias en el IMSS, José María Gispert i Vila en el Hospital General de México, Pelayo Vilar Canales en el Hospital Civil de Pachuca, Julio Bejarano Lozano en el Leprosario de Zoquiapan, Puebla y José Torre Blanco, quien fue jefe de la División de Ginecología y Obstetricia del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE.

PARA TODOS, nuestra gratitud.