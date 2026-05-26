Delimita Mejía Haro la Promoción que Realiza Como Diputado Federal

Se Deslinda de Bardas y Otros Donde lo Mencionan Como Aspirante

Por Gabriel Rodríguez

El diputado federal por Morena, Ulises Mejía Haro, dijo que “se deslindaba de cualquier tipo de propagada que lleve su nombre, foto o identificativo alguno en bardas, pintas, folletos, panfletos o cualquier otra forma en la que se promueva mi persona” (Es Ulises!) de cara a las elecciones gubernamentales del año 2027.

Mejía Haro dijo que, en un momento en el que habría múltiples pintas en los alrededores de Zacatecas, Guadalupe y otros municipios, dentro de las cuales aparecen nombres de candidatos a suceder el año próximo al gobernador David Monreal, “creo que se deben respetar los tiempos de precampaña política”.

Más adelante destacó que el proceso de selección de quienes aspiren a coordinar la Cuarta Transformación en los 17 estados donde habrá renovaciones camerales, municipales y jefaturas estatales, habrá de comenzar con el registro.

“Y el registro, tendrá verificativo únicamente hasta el próximo 22 de junio, pero antes de ello debe haber una convocatoria por medio de la cual se delimitaría qué es lo que se puede hacer y qué no, además de la manera de acceder a dicho registro.

“Una vez registrados, los interesados, como lo ha señalado Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, iríamos además unidos con PT y Verde que son otros elementos que deberán ser acordados por la coordinadora” que, reiteró, comienza con los registros del próximo lunes 22 de junio”.

Advirtió que, como parte de esos registros y de la convocatoria, “a los aspirantes se les permite a partir de ese momento generar recorridos o eventos de despliegue, que se podrán hacer sólo hasta entonces.

“Pero las únicas bardas que aparecen con el nombre de Ulises Mejía Haro en las cuales asumo de manera responsable mi factura son aquellas en las que se me menciona como diputado federal y en las que además se halla impreso el domicilio de esta oficina que es la Casa de la Esperanza, también conocida como oficina de atención ciudadana”.

Añadió que las bardas se encuentran única y exclusivamente ubicadas dentro de lo que se conoce como el tercer distrito electoral federal, “que es el que yo represento”.

Destacó que “ustedes seguramente verán otras de esas bardas como parte de mi próximo segundo informe legislativo que habré de rendir aquí al término del tercer periodo ordinario, y antes del extraordinario, por lo que me encuentro dentro de mi derecho de difundir mis trabajos legislativos como parte de acciones apegadas a la legalidad”.

Sin embargo, dijo que “en ese proceso no faltan los acelerados mientras que yo me encuentro apegado a los tiempos legales”.