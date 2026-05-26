Drones Decomisados al Crimen Organizado Arrojan Mucha Información: General Medina

Algunos Provienen de los Límites con Aguascalientes, Señala

Por Nallely de León Montellano

La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas ha detectado al menos ocho ataques relacionados con drones en distintos municipios del estado, además de cuatro dispositivos presuntamente vinculados a grupos delictivos, informó el titular de la corporación, general Arturo Medina Mayoral.

El funcionario señaló que aunque gran parte de los drones son utilizados con fines recreativos, familiares o particulares, también han comenzado a ser empleados por la delincuencia organizada para tareas de vigilancia y operación.

“Hay que tener cuidado con el empleo de drones. La mayoría son para asuntos particulares o lúdicos, pero también de ahí se agarra la delincuencia organizada para emplearlos”, explicó. Indicó que la Secretaría cuenta con equipos especiales para detectar, alejar, capturar o derribar drones dependiendo de cada situación. Precisó que hasta el momento han retenido ocho aparatos, principalmente durante operativos o eventos públicos.

“Cuando encontramos un dron volando, normalmente lo alejamos. No siempre lo bajamos”, comentó.

De acuerdo con Medina Mayoral, los dispositivos asegurados han permitido obtener información sobre rutas de vuelo, zonas de operación y posibles movimientos de grupos criminales.

“Los drones sí arrojan mucha información. Nos indican de dónde vienen, hacia dónde van y dónde podrían estar operando grupos delincuenciales”, señaló.

Añadió que esos datos posteriormente son utilizados para el desarrollo de operativos de seguridad. El secretario detalló que algunos de los incidentes relacionados con drones se han registrado en municipios como Cuauhtémoc, Villanueva y Pinos, particularmente en la zona colindante con Aguascalientes. Según explicó, varios de los aparatos detectados provenían precisamente de esa región limítrofe.

Sin embargo, aclaró que no todos los drones asegurados están relacionados con actividades ilícitas, ya que en algunos casos los propietarios se han presentado para reclamarlos.

“Hemos bajado algunos y luego llegan los dueños diciendo que es su dron. Se les pide registrarlo y se les devuelve”, dijo.

Medina Mayoral reconoció además que uno de los dispositivos que intentaron controlar terminó perdiéndose cerca de la Catedral de Zacatecas, situación que derivó en el pago correspondiente por parte del Gobierno del Estado.

Finalmente, insistió en la necesidad de registrar los drones para evitar confusiones durante operativos de vigilancia y seguridad.