Gobierno Municipal y UAZ Unen Esfuerzos Para Reforestar Espacios Universitarios

Para fortalecer y preservar las áreas verdes, así como promover una cultura ambiental entre las juventudes y la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Zacatecas, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, llevó a cabo una jornada de reforestación en la Unidad Académica de Químico Farmacobiólogo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

El director general de Medio Ambiente del municipio, Isaac Rivera Ruvalcaba, informó que esta actividad se realizó en coordinación con directivos universitarios y la sociedad de alumnos de la institución, atendiendo una solicitud para mejorar y arborizar las áreas verdes del edificio universitario.

Durante la jornada participaron autoridades académicas y estudiantes que se sumaron activamente a las labores ambientales. Rivera Ruvalcaba destacó que, en esta primera reforestación formal rumbo a la temporada de lluvias, se plantaron cerca de 40 árboles y especies vegetales, entre ellas pinos, truenos y huizaches seleccionados por su adaptación a las condiciones climáticas de la región y su contribución al ecosistema urbano.

El funcionario municipal señaló que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para recuperar espacios verdes tanto en instituciones educativas como en colonias y comunidades de la capital, aprovechando el pronóstico favorable de lluvias para garantizar mejores condiciones de crecimiento del arbolado.

Asimismo, adelantó que ya se trabaja en coordinación con más unidades académicas de la UAZ para ampliar las jornadas de reforestación en el Campus Siglo XXI, fortaleciendo así la colaboración entre el gobierno municipal y las instituciones educativas en favor del medio ambiente.

Finalmente, Isaac Rivera Ruvalcaba hizo un llamado a asociaciones civiles, colectivos ciudadanos, comités vecinales y habitantes de colonias y comunidades a sumarse a las próximas campañas de reforestación que se desarrollarán en áreas naturales protegidas, como el Cerro de La Bufa, así como en distintos espacios públicos de la capital.

Además, recordó que la Dirección General de Medio Ambiente cuenta con un vivero municipal desde donde se otorga arbolado gratuito a la ciudadanía interesada en participar en estas acciones de conservación y mejora ambiental.