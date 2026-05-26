Presidenta Sheinbaum Presenta el Programa Cátedras de la Diáspora Mexicana Dirigido a Jóvenes Investigadores en el Exterior que Mantienen Vínculo con México

La Convocatoria se Publica el 5 de junio

La convocatoria se publicará el próximo 5 de junio, la recepción de solicitudes será del 26 de junio al 24 de julio. Para más información: https://secihti.mx/catedras-de-la-diaspora-mexicana/.

Para postularse las investigadoras e investigadores deberán llenar el perfil único y la solicitud en la plataforma Rizoma: https://rizoma.conahcyt.mx/.

Ciudad de México.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el programa Cátedras de la diáspora mexicana, que tiene por objetivo mantener un vínculo entre México y las personas investigadoras mexicanas que residen en el exterior a través de actividades académicas, de formación y de investigación, quienes serán reconocidas dentro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII); cuya convocatoria se publica el 5 de junio y la recepción de solicitudes será del 26 de junio al 24 de julio.

“Estamos invitando a investigadoras, investigadores mexicanos que estudiaron en el extranjero, o que estudiaron aquí y por alguna razón se quedaron a vivir fuera. Queremos que muchos de ellos se conecten con el país, que se incorporen, quizá no a regresar a México pero que desde donde viven puedan dar clases a distancia puedan formar estudiantes y, puedan ser parte de la academia en México. Que estén vinculados con las instituciones de educación superior y que además mantengan un vínculo con nuestro país, se llama Cátedras de la diáspora mexicana”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, señaló que este programa forma parte de una estrategia de fortalecimiento de la cooperación internacional en ciencias, humanidades y desarrollo tecnológico que reconoce el talento, la experiencia y el compromiso de la comunidad científica mexicana en el exterior que mantiene un profundo vínculo afectivo, intelectual y profesional con el país.

La subsecretaria de Ciencia y Humanidades, Violeta Vázquez-Rojas Maldonado, explicó que el programa Cátedras de la diáspora mexicana también otorgará a las y los investigadores en el exterior un apoyo anual de movilidad de 45 mil pesos para que la o el investigador viaje a México a desempeñar actividades académicas.

Explicó que, para ingresar, las personas interesadas deben contar con doctorado, estar vinculadas con proyectos de investigación científica y humanística en México, tener o no reconocimiento vigente en el SNII, llenar el perfil único y la solicitud en la plataforma Rizoma (https://rizoma.conahcyt.mx/), así como presentar una carta de acogida de una Institución de Educación Superior o de un Centro de investigación en México.

Detalló que las solicitudes se evaluarán del 27 de julio al 27 de agosto y los resultados se publicarán a partir del 14 de septiembre e iniciará en enero de 2027. Vázquez-Rojas Maldonado informó que para consultar la convocatoria se creó el micrositio: https://secihti.mx/catedras-de-la-diaspora-mexicana/.