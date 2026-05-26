A sus 69 Años, Terminó su Carrera y Creó un Vino Único Sólo Para Agradecer a Quienes Creyeron en él

Aliento, un Producto Único

Estudió Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida, con especialidad en Vitivinicultura.

En 2023, realizó un intercambio académico en Uruguay, una experiencia que amplió su visión.

Creó su propio vino: Aliento; el proyecto contó con el respaldo estratégico del Centro de Valor de la UTNA.

Aliento, un vino único, es prueba de que los sueños no tienen fecha de caducidad.

Esta etiqueta nació como un acto de gratitud de Francisco Javier Juárez García hacia las personas que lo acompañaron a cumplir una meta que muchos considerarían imposible: terminar una carrera universitaria a los 69 años.

Su historia comenzó con una decisión valiente: volver a estudiar cuando muchos creen que ya no hay nada nuevo por aprender. Ingresó a la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA) para cursar la Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida, con especialidad en Vitivinicultura, impulsado por la curiosidad, las ganas de crecer y la pasión por el vino.

Lejos de conformarse, en 2023, viajó a Uruguay para realizar un intercambio académico que fortaleció sus conocimientos sobre viñedos, producción y técnicas vitivinícolas.

“Esta experiencia internacional me permitió involucrarme más en los procesos de producción y aplicar después esos conocimientos en un proyecto propio en Aguascalientes”, compartió.

En septiembre de 2024, concluyó sus estudios, pero para Francisco aquello no fue un cierre, sino el inicio de un nuevo sueño: crear su propio vino.

Así nació Aliento, una cosecha 2025 elaborada bajo procesos artesanales y de mínima intervención mecánica, respetando la esencia de la uva y las características únicas de un año marcado por abundantes lluvias que dieron personalidad al viñedo.

Para hacerlo realidad, contó con el respaldo del Centro de Valor de la UTNA, donde recibió acompañamiento técnico, asesoría e infraestructura especializada para desarrollar un producto de alta calidad.

Pero Aliento tiene algo que lo hace todavía más especial: no fue creado para venderse.

Francisco decidió compartir cada botella únicamente con las personas que caminaron junto a él durante esta etapa: docentes, compañeros y quienes creyeron en su sueño cuando parecía improbable.

Porque a veces un vino puede contar mucho más que el sabor de una cosecha; puede contar la historia de alguien que decidió empezar de nuevo.