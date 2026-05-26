Copa Aguascalientes Llevará a Jóvenes Futbolistas a Competir en España; el Martes son las Visorías

En la Copa Ribadumia 2026

Será a las 16:30 horas en la Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio, en Jesús María.

Los días 12, 13 y 14 de junio, los jóvenes aguascalentenses seleccionados viajarán a la región de El Salnés para medirse frente a equipos de España y Portugal.

Las inscripciones para todas las disciplinas de la Copa Aguascalientes continúan abiertas en: https://copafacil.com/vq2e/.

Jóvenes futbolistas de Aguascalientes tendrán la oportunidad de competir en España como parte de la Copa Aguascalientes, al integrarse a la Copa Ribadumia 2026, torneo internacional que se celebrará en Galicia, así lo dio a conocer Arturo Fernández Estrada, director general del Instituto del Deporte del Estado (IDEA).

Como parte de este proceso, este martes se realizará una visoría a las 16:30 horas en la Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Jesús María. Las y los interesados deberán ser categoría Sub-14, contar con pasaporte vigente y haber participado en alguna edición de la Copa Aguascalientes.

Los jóvenes seleccionados se integrarán al equipo conformado por jugadores que actualmente representan a Aguascalientes en la Olimpiada Nacional Conade 2026, y que el próximo miércoles disputarán la final nacional por la medalla de oro.

Este representativo reúne talento surgido de distintas colonias y municipios del estado, como Insurgentes, Rodolfo Landeros, Ojo de Agua, Calvillo y Jesús María, reflejando el alcance y crecimiento del talento deportivo local.

Los días 12, 13 y 14 de junio, las y los jugadores viajarán a la región de El Salnés, donde enfrentarán a equipos de España y Portugal, llevando el talento aguascalentense a escenarios internacionales y viviendo una experiencia deportiva y personal que puede marcar su futuro dentro y fuera de la cancha.

Cabe mencionar que las inscripciones para todas las disciplinas de la Copa Aguascalientes continúan abiertas en https://copafacil.com/vq2e y buscan seguir impulsando el talento deportivo de niñas, niños y jóvenes del estado.

En la rueda de prensa, también estuvieron presentes Luis Rodríguez, director del Deporte, y Jaime Alejandro González García, director de Normatividad y Asuntos Jurídicos, ambos del IDEA.