En Aguascalientes, Universidades y Organismos Empresariales Impulsan Nuevas Estrategias Para Formar Talento de Alta Especialización

En el 4.° Congreso de Educación Superior 2026

Se inauguró el 4.° Congreso de Educación Superior 2026, bajo el tema “Vinculación con la Academia y la Industria: Motor de Innovación y Desarrollo”.

Durante dos días se espera la participación de aproximadamente 700 asistentes de 55 instituciones de educación superior.

Se abordarán temas estratégicos como inteligencia artificial en educación, formación dual, movilidad nacional e internacional, energía, electromovilidad, sostenibilidad e innovación tecnológica.

Con el objetivo de fortalecer la vinculación entre universidades, industria y Gobierno, se llevó a cabo la inauguración del 4.° Congreso de Educación Superior 2026, un espacio estratégico que busca impulsar la innovación, la pertinencia educativa y la formación de talento especializado para responder a los nuevos retos del desarrollo económico y social de Aguascalientes.

El congreso, que se realiza bajo el tema “Vinculación con la Academia y la Industria: Motor de Innovación y Desarrollo”, reúne a estudiantes, docentes, investigadores, directivos, instituciones de educación superior, organismos empresariales y autoridades de los tres niveles de gobierno. Durante dos días, se espera la participación de aproximadamente 700 asistentes de 55 instituciones de educación superior, quienes formarán parte de conferencias, paneles y espacios de diálogo orientados a fortalecer la educación superior en el estado.

En esta edición, que se desarrolla en la Sala de Conciertos de Ficotrece, se abordarán temas estratégicos para el presente y futuro de Aguascalientes, como inteligencia artificial en educación, Modelo de Formación Dual, movilidad nacional e internacional, energía, electromovilidad, sostenibilidad e innovación tecnológica.

Actualmente, Aguascalientes cuenta con 78 universidades públicas y privadas, en las que estudian 77 mil 677 alumnas y alumnos. Además, durante la administración de la gobernadora Tere Jiménez, la matrícula en carreras relacionadas con Tecnologías de la Información ha crecido 30 por ciento, lo que fortalece la formación de talento especializado en áreas STEAM: ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas.

De acuerdo con información del Instituto Mexicano para la Competitividad, la entidad ocupa el segundo lugar nacional con mayor proporción de egresados universitarios, indicador que fortalece el desarrollo económico del estado al contar con capital humano preparado para responder a sectores estratégicos como la industria automotriz, las tecnologías de la información, la salud, la manufactura avanzada y los servicios especializados.

En representación de la gobernadora Tere Jiménez, el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, destacó que la educación superior es uno de los pilares más sólidos para el desarrollo del estado, ya que no solo forma profesionistas, sino líderes, científicos, emprendedores y ciudadanos capaces de impulsar el crecimiento económico, social y productivo.

Señaló que las generaciones actuales demandan instituciones modernas, dinámicas y conectadas con la realidad, por lo que Aguascalientes debe seguir fortaleciendo la calidad educativa, innovar en sus modelos académicos y aprovechar cada herramienta de profesionalización y capacitación disponible.

Asimismo, reconoció la visión de la gobernadora Tere Jiménez por impulsar la educación como una herramienta fundamental para abrir oportunidades, atraer inversiones y consolidar un estado preparado, competitivo y con rumbo.

En su intervención, el presidente del Clúster de Industriales de Aguascalientes, Armando Ávila Moreno, afirmó que el mundo empresarial enfrenta retos vinculados con la automatización, la inteligencia artificial, la digitalización, la sostenibilidad y la competitividad global; sin embargo, enfatizó que detrás de todos estos cambios tecnológicos sigue existiendo un factor indispensable: las personas.

Reconoció el papel de las y los docentes en la formación de nuevas generaciones, al señalar que no solo transmiten conocimiento técnico, sino que forman criterios, disciplina, liderazgo, valores y capacidad de adaptación. Además, reiteró el compromiso del sector industrial para continuar colaborando con las instituciones educativas bajo el modelo de la triple hélice: academia, industria y Gobierno.

Al evento asistieron Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, senador de la República por Aguascalientes; la diputada Lucía de León, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado; Rodolfo Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología; Guillermo de la Torre Sifuentes, secretario de Planeación, Participación y Desarrollo; Irma Patricia Muñoz de León, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes; Francisco Rangel Cáceres, director de Educación Superior del IEA; Demetrio Medina Gallegos, representante del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030; así como estudiantes, docentes y conferencistas.