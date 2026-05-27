Aprueban Diputados el “Turismo Rosa”

Zacatecas Será Destino Incluyente

Por Nallely de León Montellano

Con reformas aprobadas por unanimidad, el Congreso del Estado avaló este martes una serie de modificaciones y declaratorias relacionadas con turismo inclusivo, patrimonio cultural, protección animal y nuevas propuestas legislativas enfocadas en salud, transporte, medio ambiente y participación política.

Entre los temas aprobados destacó la incorporación del llamado “turismo rosa” a la Ley de Turismo del Estado, con el objetivo de promover a Zacatecas como un destino incluyente para la comunidad LGBTQ+ y establecer medidas contra la discriminación dentro de la actividad turística.

Las y los legisladores también aprobaron la creación del Premio Estatal a la Creatividad e Innovación, reconocimiento que buscará destacar proyectos y aportaciones en ámbitos tecnológicos, científicos, sociales y artísticos. Otro de los dictámenes avalados establece el 15 de mayo como el Día Estatal del Cabalgante del Semidesierto Zacatecano, mientras que el edificio conocido como Palacio de la Mala Noche fue declarado Patrimonio Histórico del Poder Legislativo del Estado.

Asimismo, el Congreso aprobó declarar al Panteón de Dolores, ubicado en el municipio de Guadalupe, como Patrimonio Cultural Funerario de Zacatecas. Durante la sesión también fueron presentadas siete iniciativas que serán analizadas en comisiones legislativas.

Entre ellas, el diputado Alfredo Femat Bañuelos propuso exhortar a la Secretaría de Salud a reforzar medidas de prevención ante las altas temperaturas registradas en municipios como Jalpa, Juchipila, Río Grande y la capital del estado, donde recientemente se han superado los 30 y hasta 38 grados centígrados.

En otro punto, el diputado Jesús Eduardo Badillo Méndez pidió atender el rezago de trámites en la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al señalar afectaciones para empresarios y usuarios derivadas de retrasos administrativos.

Respecto al tema ambiental, el legislador Pedro Martínez Flores planteó reforzar acciones de vigilancia y combate de incendios forestales y de pastizales, además de impulsar campañas preventivas sobre quemas agrícolas y manejo de residuos.

Por su parte, la diputada María Dolores Trejo Calzada presentó una iniciativa para endurecer medidas contra la contaminación auditiva, incluyendo sistemas municipales de denuncia las 24 horas y posibles arrestos administrativos en casos reincidentes por ruido excesivo en viviendas particulares.

En materia de transporte, la diputada Ana María Romo Fonseca propuso que antes de autorizar nuevos incrementos en las tarifas del transporte público se revise el cumplimiento de los compromisos adquiridos en aumentos anteriores, al señalar que las mejoras prometidas en rutas, unidades y servicio no se reflejan en la realidad.

Movimiento Ciudadano también presentó una iniciativa de reforma electoral para modificar el sistema de representación política en Zacatecas, bajo el argumento de fortalecer la participación ciudadana y atender la crisis de representación.

Finalmente, la diputada Maribel Villalpando Haro propuso reformas al Código Penal para convertir en definitivo el decomiso de animales víctimas de maltrato, impedir su devolución a agresores y establecer restricciones para que personas sancionadas vuelvan a tener mascotas bajo su resguardo.