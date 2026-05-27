Arremete Peña Contra Morena, la Presidenta y el Gobernador

Ve Crisis en “Todos los Sectores Poblacionales”

Por Gabriel Rodríguez

Luego de que, acorde con cifras de algunas encuestadoras, el partido gobernante hubiera descendido de 54 a 32 por ciento en los índices de preferencia del voto, Carlos Peña Badillo indicó que “en el PRI no se alegran a causa de ese hecho; por el contrario, lamentamos todo lo que eso significa para el desastre nacional que ese partido sigue generando en el entorno nacional e institucional”.

Peña Badillo, en su calidad de líder estatal de ese instituto político y diputado local, advirtió de nuevo que “el peor enemigo de Morena son ellos mismos y que ni siquiera han sido capaces de ayudarle a su presidenta, quien por otro lado es víctima de los desaciertos y de las consecuencias de un sexenio que se distrajo en el populismo para mantener la popularidad eludiendo su responsabilidad por resolver los problemas torales de este país”.

Indicó que, contrario a los deseos del propio partido en el poder, “hoy los están alcanzando esas consecuencias y por eso es que la ciudadanía ya está cayendo en el hartazgo, en la desilusión y de manera contundente en la convicción de que lo peor que nos puede pasar es que Morena siga tomando decisiones indistintamente del gobierno ejecutivo que tenga”.

Sin embargo, admitió que no basta con el hecho de no simpatizar con una preferencia o ante el hecho de que sean varias las encuestadoras que se manifiesten como parte de una calificación reprobatoria, cuando lo determinante es que “en el año 2027 todo eso sirva para tener la mayoría de diputados y diputadas de oposición en el Congreso federal”.

Lo anterior, refirió Peña Badillo debe realizarse con el fin de que haya un equilibrio y se recomponga el rumbo de este país.

“A nosotros en el PRI no nos alegra mucho que la calificación sea cada vez menor para Morena dentro del gobierno federal o bien que tengamos un gobierno estatal que es el 32 de 32, es decir, el último de todos”.

“Necesitamos que la población en Zacatecas apoye a fortalecer un proyecto que pueda cambiar el rumbo del estado y que acompañe y dé forma a corregir el rumbo que lleva este país”.

De lo contrario, expresó, seguiremos teniendo una percepción mediante una calificación que no ayuda por lo que seguiríamos padeciendo la misma realidad.

Porque los desaciertos son de todos los días y pasan en Zacatecas, afirmó, pero también pasan en el resto del país ante la crisis en el campo, ya no se diga en materia educativa, donde todos los días hay un nuevo paro nacional.

“Con ellos tenemos crisis con todos los sectores poblacionales, sino ahí está como muestra el sector salud donde un día sí y otro también se padece la falta de medicamentos, es decir, la falta de herramientas e insumos para salvar vidas”.

Son además, subrayó, campeones en crisis económicas, en crisis internacional, ya no se diga en materia de inseguridad, debido a que hoy estamos viviendo el peor de los momentos en la historia de la inseguridad en México.

“Todo eso no lo ven ellos, quienes quieren seguir viviendo en Morenlandia pues, sin ir más lejos, los 58 municipios del estado atraviesan por uno de sus peores momentos, lo mismo que los dos mil 478 restantes del país, incluidos los por ellos mismos gobernados”.

Por ello mismo, criticó la postura del gobernador David Monreal, quien una jornada anterior criticó a la “derecha” de los golpeteos a que ha sido sometido hace años, a lo que Peña Badillo dijo: “Ya asuman su responsabilidad porque si no sabían acaso de los problemas que tenían que sortear, malo pero si lo sabían y aun así se postularon para gobernar, peor porque eso es cinismo, eso es corrupción e incapacidad y es apostarle a que Zacatecas se estanque”.

Cabe destacar que acorde con diversos estudios de opinión pública, Morena habría perdido de 54 por ciento en intención de voto de marzo de 2025 hasta 32 por ciento a mayo de este año a causa de temas como inseguridad, servicios públicos y economía y salud.