David Monreal Pondrá la Primera Piedra de la Presa Milpillas: Susana Rodríguez Márquez

“Diosito nos Tiene que Ayudar en que así va a ser”

Por Gabriel Rodríguez

Susana Rodríguez Márquez, titular de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente en el gobierno de Zacatecas, aseguró que la presa Milpillas “sí va” y que la obra incluso dará comienzo antes de que concluya el actual sexenio del gobernador David Monreal, pero que en este momento se analizan algunos pequeños problemas de herencias entre poseedores de terrenos.

“Antes de que abandone el cargo, el gobernador Monreal habrá colocado la primera piedra”, aseveró.

Rodríguez Márquez añadió que “el proyecto sí se va a hacer y que acorde con informes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se trabaja en temas relacionados con casos en que los pequeños propietarios son los primeros interesados en querer vender sus terrenos a causa de la propuesta que les ha hecho el gobernador Monreal que es interesante, es buena”.

Sin embargo, la funcionaria destacó que el inconveniente es que muchos de ellos no tienen su documentación en regla, por lo que la coordinación general jurídica de gobierno estatal los intenta localizar con el fin de llevar los casos de manera correcta, es decir, legal.

Al respecto, añadió que, en muchos de los casos, los testamentos de esos pequeños propietarios presentan yerros incluso dentro de sus nombres, debido que esas tierras les fueron heredadas por sus ancestros cuando ellos estaban ausentes o en posesión de otros familiares.

Ante ello, dijo que se procedió a revisar la documentación de todos los interesados, por lo que se integraron de modo reciente el comité de compra en el que intervienen las secretarías de Administración, Finanzas, Coordinación Jurídica, de Planeación y Función Pública. Lo anterior signifi ca que ese comité está validado para acordar los términos de compra- venta de esas propiedades.

“Milpillas sí va avanzando y todavía queda un año y medio de gobierno de Monreal Ávila”.

Sin embargo, afirmó: “Contar con toda mi seguridad personal de que esa obra de ingeniería no va a quedar concluida cuando él haya abandonado el cargo.

“Pero sin duda que él será el encargado de poner la primera piedra, yo confío y Diosito nos tiene que ayudar en que así va a ser”.

De la misma manera, Susana Rodríguez destacó que dentro de esa situación de peque ñas propiedades habría cuando menos al momento 30 familias que tienen irregularidades, una de los cuales se ubica cerca del terreno de construcción, quienes “nos manifestaron que quieren acercamiento con las instancias legales de gobierno pero que no están dispuestos a hacerlo bajo presión o coerción, lo mismo que otros 15 pequeños propietarios”.

Sin duda que, sostuvo además, habría mucha inconformidad en diversos personajes que se oponen a la realización del proyecto, como en el caso de aquellos que residen en Atotonilco y cabe recordar que se trata de 377 hectáreas de la superfi cie total cercana al vaso.

“Por eso tenemos la instrucción gubernamental sobre la compra de predios porque de que se va a hacer, se va a hacer como parte de los 17 proyectos hídricos nacionales de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pero, además, no ha habido contrainstrucción al respecto, sino que se mantiene fi rme, no se le cancela”.

Para concluir, dijo que no hay fecha fatal aunque se espera cumplir con la parte que el tiempo les permita, que es entregar los predios, otorgar la documentación correcta mediante reuniones normativas y esperar a que esos procedimientos permitan las acciones de compra-venta con los propietarios.