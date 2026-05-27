Este año, Injuventud Proyecta Alcanzar Cerca de 100 Espacios Rehabilitados

En 41 Municipios de la Entidad: Acevedo

Por Miguel Alvarado Valle

El programa “Transformando Espacios” del Instituto de la Juventud del Estado de Zacatecas (Injuventud), alcanzará este año cerca de 100 espacios rehabilitados en 41 municipios de la entidad, informó el director del organismo, Mauricio Acevedo Rodríguez.

El director destacó que tan sólo en 2026 se proyectan entre 20 y 23 nuevos proyectos, de los cuales al menos 17 corresponden a la rehabilitación de canchas deportivas, consideradas actualmente una de las principales necesidades de las juventudes zacatecanas.

Acevedo Rodríguez explicó que el programa funciona bajo un esquema de coinversión entre el Gobierno del Estado y los municipios o instituciones educativas, lo que ha permitido intervenir parques recreativos, parques lineales, gimnasios al aire libre y espacios deportivos, además de aulas de cómputo y equipamiento tecnológico en escuelas.

Señaló que el alcance del programa depende también de la capacidad económica y disposición de los ayuntamientos para aportar recursos. Asimismo, precisó que de los 20 proyectos inicialmente contemplados para este año, 17 ya están en proceso y la mayoría corresponden a canchas que anteriormente se encontraban en abandono o deterioro. Añadió que algunos de los trabajos más solicitados son la colocación de pasto sintético, rehabilitación de malla ciclónica, iluminación y reparación de gradas.

Mauricio Acevedo indicó que en cuanto a las acciones en instituciones educativas, existe una alta demanda en planteles como los Cobaez, donde buscan fortalecer las condiciones tecnológicas para los estudiantes mediante computadoras, proyectores y sistemas de iluminación y sonido. También destacó que uno de los resultados más positivos del programa ha sido la conservación de los espacios rehabilitados desde 2023.

Explicó que esto se debe a que las juventudes participan directamente en el diseño y recuperación de las áreas, involucrándose en decisiones como colores, diseño y jornadas de limpieza o reforestación, lo que fortalece el sentido de pertenencia y ayuda a evitar el vandalismo o abandono posterior.

Finalmente, Acevedo Rodríguez aseguró que la estrategia no sólo busca rehabilitar infraestructura, sino también mantener activos esos espacios mediante actividades deportivas, culturales y artísticas.