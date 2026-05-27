Exposición “Ojos en el Universo” Llega al Zigzag

Con Imágenes Captadas por Telescopios Espaciales

Por Miguel Alvarado Valle

El director del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), Hamurabi Gamboa Rosales, invitó a la ciudadanía a visitar la nueva exposición temporal “Ojos en el Universo”, instalada en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Zigzag, donde permanecerá durante los meses de junio, julio y agosto.

El director destacó que la exhibición busca acercar la ciencia y la astronomía a niñas, niños, jóvenes y familias zacatecanas a través de imágenes astronómicas obtenidas por algunos de los telescopios espaciales más importantes del mundo. Además, recordó que el Zigzag abre de martes a domingo, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

Gamboa Rosales explicó que la exposición reúne fotografías captadas mediante telescopios espaciales como el Hubble y el James Webb, además de material relacionado con agencias espaciales internacionales.

Señaló que estas imágenes permiten observar constelaciones, nebulosas, galaxias y estrellas que anteriormente eran inaccesibles para la mayoría de las personas, ofreciendo una experiencia inmersiva y educativa sobre el universo.

Indicó que el objetivo principal es despertar la curiosidad científica de los visitantes y acercarlos a temas relacionados con la astronomía, la física y la exploración espacial. El director del Cozcyt subrayó que “Ojos en el Universo” también tiene un carácter itinerante, por lo que podrá ser llevada a distintos municipios del estado. En ese sentido, hizo un llamado a ayuntamientos interesados en albergar la exposición para acercarse al organismo y gestionar su traslado.

Explicó que esta modalidad permitirá ampliar el alcance de la divulgación científica en Zacatecas, especialmente entre estudiantes y comunidades que no siempre tienen acceso a este tipo de contenidos tecnológicos y educativos.

Respecto a los costos de ingreso, Hamurabi Gamboa aclaró que la exposición forma parte del recorrido habitual del Zigzag; sin embargo, destacó que una gran parte de los visitantes accede de manera gratuita gracias a los apoyos impulsados en la actual administración estatal.

Precisó que el museo registra alrededor de 52 mil visitantes al año y que cerca del 40 por ciento de ellos obtiene condonaciones en el acceso, lo que ha permitido fortalecer la inclusión y facilitar el acercamiento de más familias zacatecanas a espacios de ciencia y tecnología.

Sobre la respuesta del público a las exposiciones itinerantes, afirmó que el Zigzag ha alcanzado cifras históricas de asistencia gracias a la creatividad y al enfoque interactivo de sus contenidos.

Finalmente, Hamurabi Gamboa señaló que la nueva exposición podría incluso incrementar el número de visitantes del Zigzag, siempre y cuando exista participación activa de madres y padres de familia que lleven a sus hijos a conocerla.