Fotografía y Sensibilidad se Unen en la Exposición “Identidades que Inspiran”

Como parte de las acciones para promover una sociedad más empática e incluyente, el Sistema Municipal DIF Zacatecas presentará la exposición fotográfica “Identidades que Inspiran”, una muestra que retrata la esencia, personalidad y autenticidad de jóvenes con síndrome de Down, destacando sus historias, emociones y sueños a través de imágenes llenas de sensibilidad y humanidad.

La exposición se realizará el próximo 28 de mayo a las 5:30 de la tarde en la Casa de Cultura Municipal, en un evento abierto al público que reunirá a familias, autoridades y ciudadanía en general para reconocer el talento, las emociones, los sueños y la personalidad de cada uno de los participantes.

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, destacó la importancia de generar espacios que impulsen la empatía y fortalezcan una sociedad más consciente e incluyente. Señaló que este tipo de actividades permiten derribar barreras y recordar que cada persona tiene un valor único que debe ser reconocido y respetado.

Por su parte, la presidenta honorífica del DIF Municipal de Zacatecas, Karla Estrada García, invitó a las familias zacatecanas a asistir a esta exposición y sumarse a un mensaje de inclusión y dignidad humana. Expresó que “Identidades que Inspiran” representa una oportunidad para mirar más allá de cualquier condición genética y reconocer historias de vida llenas de alegría, sensibilidad y autenticidad.

Asimismo, la directora del DIF Municipal de Zacatecas, Mitzia Peláez Mejía, resaltó el trabajo realizado desde la Sala Down para impulsar actividades que fomenten la participación social y la sensibilización ciudadana. Indicó que esta exposición busca promover una cultura basada en el respeto, la igualdad y la empatía.

La muestra fotográfica contará con el trabajo de la fotógrafa Adryana Denysse Ramírez Torres, quien logró capturar la esencia y personalidad de cada joven participante mediante imágenes que reflejan confianza, identidad y orgullo.

El alcalde de Zacatecas y el Sistema Municipal DIF reiteraron la invitación a toda la población para asistir y ser parte de esta experiencia que celebra la diversidad humana y reconoce el valor de cada identidad.