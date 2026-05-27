Presentan Trabajos Finales de la Carrera de Arquitectura del ITZ

Nuestros Alumnos Tienen Alto Nivel de Preparación: Yáñez

Por Gabriel Rodríguez

En la Casa Municipal de Cultura de Zacatecas se llevó a cabo este lunes la pre- sentación de trabajos finales de la carrera de arquitectura del Instituto Tecnológico de Zacatecas (ITZ) en diseño de maquetas. Al respecto, el encargado del proyecto, Lenin Yáñez, dijo que los alumnos de esa institución egresan altamente preparados “y dispuestos a dar al mundo algo de lo mejor que saben hacer, que es proponer diseños innovadores, creativos y propositivos de vivienda y otros desarrollos inmobiliarios para el futuro”.

Lenin Yáñez señaló que esos trabajos son presentados por los discípulos del plantel al finalizar cada semestre, proceso en el cual ellos hacen gala de los proyectos que desarrollaron durante el semestre con el fin de que la sociedad los conozca. Además, se trata de que la sociedad entre en conocimiento de todos nuestros trabajos académicos, señaló. Por tal motivo, los convocados realizaron la presentación de maquetas, planos e inves- tigaciones históricas, relacionadas con la arquitectura, con el fin de que los alumnos entiendan cómo evolucionó la arquitectura del pasado al reciente. En la exposición participan alumnos de todos los semestres, desde el primero hasta el octavo a partir de una comunidad de mil 200 alumnos, “por lo que aquí únicamente tenemos una muestra de todos los trabajos que ellos hacen”.

Yáñez añadió que, además, se realizó una muestra representativa de los mejores alumnos de cada semestre de los ocho que se cursan ahí. También participaron, dentro de la expo- sición, 12 maestros al frente de cada uno de sus grupos para instalar la exposición. Las maquetas mostraron diferentes temas que van desde vivienda, comercio, espacios públicos y otro tipo de edifica- ciones dentro de los diseños de espacios arquitectónicos. Por ello, dijo que invitaba a admirar la exposición y que el Instituto Tecnológico de Zacatecas se ubica allá por la salida a Jerez, en la carretera Panamericana sin número.