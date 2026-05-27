Presidenta Destaca Récord Histórico en IED en el Primer Trimestre de 2026 con 23 mil 591 mdd e Incremento de 21.8% en Exportaciones

El incremento en exportaciones resultó en un superávit de 3 mil 508 mdd; se registró un aumento de 19.9 por ciento en importaciones

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que hay buenos resultados económicos para el país, ya que se registró récord en Inversión Extranjera Directa (IED) en el primer trimestre de 2026 con 23 mil 591 millones de dólares (mdd), además de que se tiene una balanza comercial positiva al crecer en 21.8 por ciento en exportaciones, en enero-abril de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025.

“Dos muy buenas noticias de los resultados económicos. El primero es: inversión récord en Inversión Extranjera Directa. Comparados los primeros 3 meses de distintos años, de 2018 a la fecha este año fue de 23 mil 591 millones de dólares, récord histórico en Inversión Extranjera Directa, primer trimestre de 2026.

“La segunda buena noticia es que México exportó mucho; importó, pero exportamos más de lo que importamos. ¿Por qué es importante eso? Porque para los países es importante tener, se llama ‘una balanza comercial positiva’: producir más para el mercado interno y para exportar, que lo que importamos, que es la base del Plan México. Creció, de enero a abril, 21.8 por ciento las exportaciones en 2026, comparado con el año anterior”, resaltó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Puntualizó que, además, las importaciones aumentaron 19.9 por ciento respecto al 2025, lo que significa que hay un superávit de 3 mil 508 millones de dólares ya que hay mayor exportación que importación.