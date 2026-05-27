Presidenta Inaugura el Paso Superior Ferroviario Arco Sur “Epitacia Zamora Teodoro” en Colima en Beneficio de 157 mil Habitantes

Los Trabajos de Construcción Concluyeron dos Meses Antes de lo Estimado y Generaron mil 890 Empleos

Tuvo una inversión de 630 millones de pesos y mejorará la movilidad de habitantes entre Colima y Villa de Álvarez

A través de un enlace desde Palacio Nacional a Colima, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Paso Superior Ferroviario Arco Sur “Epitacia Zamora Teodoro”, que tuvo una inversión de 630 millones de pesos (mdp) y beneficiará la movilidad de 157 mil habitantes entre Colima y Villa de Álvarez al eliminar las interrupciones por el cruce ferroviario, con ahorros de hasta 60 minutos en traslados.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que se trata de una obra de 862 metros de longitud que desahoga los puntos críticos de la movilidad metropolitana de Colima, agilizando la circulación. Además, destacó que se concluyó dos meses antes de lo estimado.

Agregó que la obra consta de dos cuerpos con tres carriles cada uno, 4 mil 263 metros cúbicos (m3) de adoquines en el bajo puente, se construyeron 2 mil 800 m2 de banquetas, se colocaron 209 luminarias con paneles solares, y su construcción generó mil 890 empleos.

Recordó que para Colima este año se ponen en marcha los trabajos para cuatro puentes más.

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, puntualizó que esta obra es muestra de la sensibilidad de los gobiernos de la Cuarta Transformación para atender a los miles de habitantes de la zona sur del estado.