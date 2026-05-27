Aguascalientes Impulsa Oportunidades y Registra 27 mil Nuevos Empleos

De Acuerdo con el ENOE del Inegi

En el primer trimestre de 2026, el estado registró 696 mil personas ocupadas, 27 mil más en comparación con el mismo periodo del 2025: Inegi.

En Aguascalientes, 27 mil personas más cuentan hoy con un empleo o nuevos ingresos que fortalecen la economía de sus hogares y contribuyen a mejorar su calidad de vida, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La información establece que durante el primer trimestre de 2026, Aguascalientes registró 696 mil personas ocupadas, lo que representa 27 mil más en comparación con el mismo periodo de 2025.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, destacó que estos resultados reflejan el esfuerzo, talento y compromiso de las y los aguascalentenses, así como la confianza que las empresas nacionales e internacionales mantienen en el estado para invertir, crecer y generar empleos.

Señaló que estas cifras también son resultado de las políticas públicas que impulsa la gobernadora Tere Jiménez para fortalecer el desarrollo económico de la entidad, atraer nuevas inversiones, consolidar sectores estratégicos y crear más oportunidades laborales para las y los aguascalentenses.

“En Aguascalientes, le apostamos al empleo y al fomento de la actividad productiva. Nuestro objetivo es que cada vez más personas tengan acceso a oportunidades laborales dignas, mejor remuneradas y con posibilidades de crecimiento para que puedan construir un mejor futuro para sus familias”, expresó.

Finalmente, subrayó que el Gobierno del Estado continuará trabajando de manera permanente para mantener un clima de seguridad, paz laboral, estabilidad y certeza para las inversiones, factores que han permitido que hoy Aguascalientes se consolide como una de las entidades más competitivas y con mayor dinamismo económico del país.