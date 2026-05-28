Entrega Miguel Varela Apoyos Auditivos en Alianza con Fundación Oxxo y MVS Radio

Con el firme compromiso de construir un municipio más inclusivo y mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables, el Ayuntamiento de Zacatecas, a través de DIF Capital, llevó a cabo la entrega de auxiliares auditivos en coordinación con la Fundación OXXO y MVS Radio.

Durante el evento, el presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, destacó en su discurso la importancia de mantener una estrecha y buena relación con la iniciativa privada, señalando que las alianzas estratégicas con empresas y fundaciones socialmente responsables son clave para lograr más y mejores resultados a favor de las familias de la capital.

En su mensaje, la presidenta honorífica del DIF Municipal, Karla Estrada, expresó su profundo agradecimiento a las instituciones aliadas: “Gracias Oxxo, gracias MVS Radio, por haber beneficiado al municipio de Zacatecas.

El alcalde Miguel Varela destacó la importancia de la colaboración con la iniciativa privada para generar más y mejores resultados en beneficio de la ciudadanía.

Resaltó que esta entrega forma parte de la atención integral que en el DIF forma parte del programa de inclusión y accesibilidad para las personas con discapacidad, en este caso, para personas con discapacidad auditiva. No solo estamos entregando auxiliares auditivos, estamos entregando la oportunidad del goce pleno de sus derechos a través de la accesibilidad con el uso de estos”.

De igual forma, la presidenta honorífica hizo saber a los donadores que gracias a este importante recurso se logra dar un avance significativo a la lista de espera que desde el año pasado quedó en rezago. “Aunque aún nos falta mucho por hacer, sé que contamos con aliados como ustedes. Gracias”, concluyó Karla Estrada.

Por su parte, la directora del DIF Municipal, Mitzia Peláez, señaló que “en el municipio de Zacatecas tenemos más de cuatro mil personas con discapacidad y de estas, la discapacidad auditiva ocupa un gran porcentaje, siendo los adultos mayores quienes adquieren esta discapacidad por diversos problemas de salud, dejando claro que no es por la edad”, puntualizó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Zacatecas y el DIF de la capital reafirman su labor de gestión y trabajo coordinado para garantizar que los programas de accesibilidad e inclusión sigan construyendo un cambio de manera directa y transparente.