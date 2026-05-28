Inicia Revisión Integral de las Prepas de la UAZ

Con Miras al Semestre Agosto-Diciembre 2026

Por Miguel Alvarado Valle

Con el objetivo de fortalecer la planeación académica y mejorar las condiciones educativas para el próximo semestre agosto- diciembre 2026, la Unidad Académica Preparatoria (UAP) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) inició una revisión integral en todos sus planteles, mediante reuniones de trabajo entre directivos y responsables de programa para analizar las principales necesidades de cada espacio educativo.

A través de este proceso la dirección de la UAP busca consolidar estrategias académicas, administrativas y de infraestructura que permitan responder a las demandas actuales de la educación media superior, además de garantizar mejores condiciones para las y los estudiantes que forman parte de la máxima casa de estudios del estado.

Entre los temas prioritarios que se encuentran bajo revisión destacan las condiciones físicas de las aulas, las solicitudes de ingreso, la promoción educativa y la conformación de grupos para el siguiente ciclo escolar. Además, se contempla la organización de actividades deportivas y socioculturales como parte de la formación integral de las y los jóvenes universitarios.

La directora de la Unidad Académica Preparatoria, Tania Libertad Sánchez Romero, señaló que este ejercicio institucional tiene como finalidad fortalecer el funcionamiento interno de cada plantel mediante un trabajo cercano y coordinado entre autoridades educativas.

Explicó que la intención es generar entornos más adecuados para el desarrollo académico, cultural y deportivo de la comunidad estudiantil. Asimismo, destacó que la revisión permitirá detectar áreas de oportunidad específicas en cada preparatoria, con el fin de construir propuestas extraordinarias que ayuden a mejorar los procesos educativos y enfrentar los nuevos retos sociales y académicos que actualmente vive la educación media superior en Zacatecas.

Con estas acciones, indicó que la UAP refrenda su compromiso con la mejora continua y el desarrollo integral de sus estudiantes, apostando por la organización institucional, el trabajo colaborativo y la creación de espacios educativos más incluyentes, funcionales y humanos para toda la comunidad universitaria.