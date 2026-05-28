Muchas Familias de Desaparecidos Enfrentan Procesos Lentos y Falta de Seguimiento de Autoridades: Araiza

Este Año, Las Escarabajos han Localizado 32 Personas o Restos Óseos

Por Nallely de León Montellano

Integrantes del colectivo de búsqueda Las Escarabajos señalaron persistentes retrasos en la atención de hallazgos, falta de coordinación entre fiscalías estatales y la ausencia de búsquedas individualizadas, mientras continúan realizando rastreos con recursos propios y apoyo ciudadano.

Elizabeth Araiza, integrante del colectivo, informó que en lo que va del año el grupo ha localizado alrededor de 32 personas o restos óseos en distintos puntos de Zacatecas, de los cuales únicamente cinco han sido identificados. Detalló que una de las personas identificadas era originaria de Jalisco, mientras que el resto corresponde a víctimas zacatecanas.

“Tenemos algunas personas que ya cuentan con perfil genético, pero todavía no han dado match o no se han podido identificar”, explicó.

La buscadora señaló que actualmente el estado acumula más de cuatro mil personas desaparecidas y advirtió que muchas familias continúan enfrentando procesos lentos y falta de seguimiento por parte de las autoridades. También cuestionó la falta de colaboración entre entidades, particularmente con Jalisco, pese a los recientes hallazgos registrados en ese estado.

“No ha habido colaboración entre estados. Existe convenio, pero mientras las familias no pidan el cotejo directamente, no se hace”, afirmó. Araiza sostuvo que en múltiples ocasiones son los propios colectivos quienes terminan dando seguimiento a los hallazgos y presionando para obtener información sobre posibles identificaciones.

Explicó que cuando encuentran restos humanos deben esperar durante horas la llegada de personal pericial, especialmente en zonas alejadas.

“A veces nos dicen que los peritos están ocupados o en otras diligencias. No sabemos realmente con cuántas personas cuentan para atender estos casos”, comentó.

La integrante de Las Escarabajos aseguró que el colectivo realiza búsquedas sin acompañamiento oficial debido a la confianza que han construido con la ciudadanía y a los resultados obtenidos en campo.

“Nosotras no deberíamos estar buscando, esa es la realidad. Lo hacemos por necesidad y desesperación para encontrar a nuestros familiares”, expresó.

Asimismo, señaló que los gastos para realizar una sola búsqueda pueden alcanzar hasta dos mil pesos únicamente en gasolina, recursos que obtienen mediante actividades autogestivas y apoyo ciudadano. Sobre el trabajo institucional, reconoció que sí existen acciones de búsqueda por parte de autoridades, aunque consideró que los resultados siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema.

“Se realizan muchas búsquedas, pero son contados los resultados”, dijo. Elizabeth Araiza también compartió su caso personal. Busca a su hermano José Nicanor Raíz Hernández, desaparecido en Villa de Cos en 2018, y aseguró que en casi ocho años no ha existido una búsqueda individualizada para localizarlo.

“Hasta ahorita nunca se me ha citado para ver avances de mi carpeta. Soy yo quien tiene que ir a buscar información”, denunció. Finalmente, confirmó que colectivos de búsqueda participarán en movilizaciones en la Ciudad de México durante el Mundial, para visibilizar la crisis de desapariciones en el país.

“Tal vez la copa regresa a casa, pero nuestros desaparecidos no llegan”, expresó.