Reconocen la Trayectoria de la Doctora Marcela López Arellano Tras Recibir Prestigiado Premio Nacional

Con el propósito de reconocer en su casa de estudios a la doctora Marcela López Arellano, maestra investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el rector de la institución, maestro Juan Carlos Arredondo Hernández, encabezó un emotivo conversatorio en la Infoteca Universitaria Dr. Alfonso Pérez Romo. Este espacio de diálogo se promovió en el marco del reciente galardón que recibió la académica en días pasados, quien fue distinguida con el reconocimiento especial por la “Labor de salvaguarda y organización de archivos” dentro del XXI Premio Atanasio G. Saravia de Fomento Cultural Banamex, A.C.

Es importante señalar que el Premio “Atanasio G. Saravia” de Historia Regional Mexicana, instituido en 1984, es uno de los certámenes académicos y culturales más importantes del país en su campo. Este concurso nacional está diseñado para reconocer, estimular y difundir investigaciones inéditas a través de un jurado calificador integrado por representantes de las máximas instituciones de la disciplina en el país, tales como la Academia Mexicana de la Historia, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, la Dirección de Estudios Históricos del INAH y el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México (Colmex).

Durante el encuentro, el rector de la UAA externó la relevancia de homenajear la constancia de la investigadora y el impacto de su trabajo en la memoria institucional. “Para nosotros es un orgullo que seas parte de nuestra comunidad. Te felicito por este premio que te otorga el Fomento Cultural Banamex; es todo un orgullo para la institución a partir del trabajo personal que haces y que has hecho para la UAA. Reconocemos tu labor de conservar el valor histórico de los documentos y archivos de la Universidad, de organizarla y hacerla pública”, expresó el maestro Juan Carlos Arredondo Hernández.

Por su parte, la doctora Marcela López Arellano compartió detalles de la minuciosa labor que derivó en la obtención de la citada distinción nacional y agradeció el respaldo de las distintas áreas que hicieron posible este logro. “Sentí mucho orgullo del trabajo colectivo, de que se valore que la UAA tiene un archivo y que se cuida, pues no todas las instituciones le dan valor a las donaciones”, manifestó la galardonada al recordar que el éxito de proyectos dependen del esfuerzo de todo un equipo.

En este mismo sentido, el doctor Fernando Ruvalcaba Villalobos, secretario general de la UAA, comentó que el premio es consecuencia directa de la constancia y el compañerismo desempeñado por la doctora en los últimos años, cuya huella quedó demostrada con la calurosa asistencia a la reunión. Asimismo, la doctora Adriana Cecilia Pérez Talamantes, jefa del Departamento de Archivo Histórico, señaló el honor de acompañar a la homenajeada, apuntando que cuidar un archivo es proteger las historias, logros y decisiones que definen la identidad de una comunidad.

Al significativo evento asistieron también docentes y estudiantes de la Licenciatura en Historia, familiares y amigos de la académica, además del personal del Departamento de Archivo General e Histórico, de la Contraloría Universitaria, y mandos de secciones como la maestra Griselda Chávez, de Archivo Histórico; la maestra Laura Villalobos, de Concentración, y el ingeniero José Luis Ríos González, de Procesamiento de Información.