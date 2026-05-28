Sí Realizó Censura la Presidenta: Santivañez

“Afecta a la Economía y a la Sociedad”, Asegura la Priísta

Por Gabriel Rodríguez

La legisladora local Guadalupe Isadora Santivañez Ríos, afirmó que el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a “no ver TV Azteca implica una clara censura a medios a poco más de un año de las elecciones intermedias del año 2027”.

La priísta precisó que, ante los hechos, la titular del Ejecutivo omite que ella sigue siendo la presidenta de la República y que, dentro de un acto oficial, formal e institucional, realizó un llamado expreso a sus seguidores y a otros medios de comunicación para no presenciar esa televisora.

La diputada señaló que las Mañaneras tienen como objetivo fundamental dotar de información a la ciudadanía y la información que se brinda ahí es “aquella que se considera institucional”.

Ante ello, “el hecho de que la titular del Poder Federal Ejecutivo realice ese tipo de expresiones, aunque sean de manera muy burda en ese tema se trata sin duda y evidentemente de un acto de censura a un tema de comunicación por parte de una figura institucional, federal y dentro de un evento con recursos de la ciudadanía y con todo el peso del Estado mexicano”.

Lo anterior, expresó ella misma, puede ya acreditarse a partir de ese momento como “una censura a medios de comunicación en todo el país”.

Lo suyo, expresó la diputada zacatecana, es una evidente y lastimera muestra de ubicarse desde una perspectiva dictatorial, “pero, además, temo que no le interesa para nada el bienestar de la ciudadanía en sentido alguno desde la perspectiva salarial, ya que en esa empresa trabajan en todo el territorio nacional más de 116 mil empleados”.

Además, se trata de una concesión que dio a la televisora el Estado mexicano y que se ha consolidado desde hace muchos años, ya que existe en buena parte de la República Mexicana y con ello favorece los ingresos de las familias mexicanas que en ella trabajan.

“Evidentemente, al emitirse por parte de la presidenta un llamado de ese tipo hacia la ciudadanía con todo el poder del Estado en un programa público e institucional, muchos pueden seguirla porque ella lo está pidiendo, ya que la suya es una figura de autoridad” “Ello finalmente afecta a la economía y a la sociedad, toda vez que los medios de comunicación forman parte de un abanico importante del desarrollo de nuestro país.

“El problema es que ella es la presidenta de la República y sus afirmaciones se realizan de manera arbitraria pero el caso es grave por lo que ella representa y, aun así, lo dijo”.

Cabe destacar que acorde con informes de la propia televisora, TV Azteca cuenta con una plantilla directa estimada de aproximadamente seis mil empleados dedicados a sus operaciones de radiodifusión televisiva, radio y multimedia en todo México.

Sin embargo, al formar parte de su matriz Grupo Salinas, la red de colaboradores de las distintas unidades de negocio (que incluyen Banco Azteca, Tiendas Elektra y Totalplay) la plantilla laboral asciende a más de 110 mil personas en México y otros países de Latinoamérica, todas las cuales reciben salario, aguinaldo, vacaciones, prestaciones y seguridad social.

Cabe destacar que, de igual manera, el propietario de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, ha cubierto al menos 13 mil 979 millones de pesos o el equivalente a 56.5 por ciento de un total de 18 mil 152 millones de pesos que adeuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT), acorde con lo que informa esta última instancia.