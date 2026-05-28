Zacatecas Impulsa Ciclo Permanente de Conferencias Ambientales Para Fortalecer la Cultura Ecológica y el Bienestar Animal

El Ayuntamiento de Zacatecas, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, inició un ciclo permanente de conferencias virtuales enfocadas en temas ambientales, bienestar animal y acciones de mitigación del cambio climático, como parte de las estrategias para acercar el conocimiento científico y las buenas prácticas a la ciudadanía.

El director general de Medio Ambiente, Isaac Rivera Ruvalcaba, informó que estas actividades forman parte de una estrategia de socialización del conocimiento, en coordinación con instituciones educativas, asociaciones civiles y especialistas comprometidos con el cuidado del entorno.

Rivera Ruvalcaba explicó que la primera conferencia estuvo enfocada en el compostaje y fue impartida por Alma Victoria Serrano, representante de la asociación Alma Verde, una de las primeras empresas dedicadas a esta práctica en la capital zacatecana. Destacó que este tipo de acciones permiten acercar herramientas sustentables a la población y promover alternativas responsables para el manejo de residuos orgánicos.

Asimismo, señaló que recientemente participó José Abraham García, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien desarrolló una exposición relacionada con los microorganismos presentes en el suelo y su importancia en la disponibilidad de nutrientes para las plantas, así como en el equilibrio biológico y químico de los ecosistemas.

El funcionario subrayó que existe una coordinación sólida con la Universidad Autónoma de Zacatecas, lo que permitirá integrar a más investigadores y académicos a este programa de conferencias ambientales.

Como parte de las próximas actividades, anunció una charla enfocada en bienestar animal y actualización de la legislación relacionada con la protección de perros y gatos, tema que consideró prioritario ante el incremento de casos de abandono y maltrato animal en la capital.

Isaac Rivera detalló que las conferencias se realizan semanalmente de manera virtual y posteriormente se buscará implementar un formato híbrido con actividades presenciales en espacios como el Cabildo, la UAZ o el Politécnico.

Finalmente, invitó a la ciudadanía de Zacatecas y de otros municipios a registrarse a través de la Dirección General de Medio Ambiente y mantenerse atenta a las redes sociales oficiales del Ayuntamiento, donde se publican las convocatorias y temas con anticipación.