Empresas Aguascalentenses Proyectan su Expansión en Mercados Internacionales

Participan en el LATAM Trade Show

Siete empresas participaron en el LATAM Trade Show y generaron nuevas oportunidades de expansión internacional.

Se concretaron 69 vinculaciones comerciales y 42 citas de negocios.

Además, se abrieron oportunidades de colaboración con cadenas comerciales en 21 ciudades de Estados Unidos y se sostuvieron reuniones estratégicas con la NASA y la University of Central Florida.

Siete empresas de Aguascalientes consolidaron nuevas oportunidades de expansión internacional luego de participar en el LATAM Trade Show, uno de los encuentros de negocios más importantes para fortalecer el comercio en sectores estratégicos como alimentos, bebidas, salud, tecnología avanzada, logística y aeroespacial.

La participación de las empresas aguascalentenses dejó resultados concretos; se lograron 69 vinculaciones comerciales y 42 citas de negocios que representan una proyección de ventas por 195 millones de pesos hacia el cierre de 2026, fortaleciendo la presencia de productos y servicios locales en nuevos mercados.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, destacó el nivel de competitividad y el potencial que mantienen las empresas del estado para posicionarse en escenarios internacionales y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Además de la generación de oportunidades comerciales, durante el encuentro se abrieron nuevas posibilidades de colaboración con cadenas comerciales que tienen presencia en 21 ciudades de Estados Unidos, lo que representa una puerta de entrada para ampliar el alcance de empresas locales y fortalecer su proceso de internacionalización.

Como parte de la agenda estratégica, también se sostuvieron reuniones con instituciones de reconocimiento internacional, como la NASA y la University of Central Florida, enfocadas en impulsar programas de formación especializada, intercambios académicos y cursos intensivos en áreas de ingeniería industrial y tecnología avanzada.

Finalmente, Garza de Vega reiteró el compromiso del Gobierno del Estado para continuar respaldando a las empresas locales y generar condiciones que permitan ampliar su presencia en mercados internacionales, impulsar nuevas oportunidades de negocio y fortalecer el desarrollo económico de Aguascalientes.