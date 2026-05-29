David Monreal y Rodríguez Reyes de Manera Sistemática han Buscado Dinamitar a Nuestra Administración: Moreno

“No les Interesa Llegar a Acuerdos, Sino sus Proyectos Políticos Personales”

Por Gabriel Rodríguez

Raymundo Moreno Romero, vocero y coordinador de Comunicación Social del Ayuntamiento de Zacatecas, indicó que desde antes que Miguel Varela accediera al poder, Gobierno del Estado de Zacatecas se habría “dedicado a dinamitar de modo permanente todos los intentos de la alcaldía capitalina para el desempeño de sus labores”.

De ese modo, Moreno Romero entró al terreno de las disputas que se han dado de modo reciente entre el secretario de Gobierno del estado, Rodrigo Reyes Mugüerza y el presidente municipal capitalino, Miguel Varela Pinedo, y sostuvo: “Nosotros mantenemos una profunda indignación por quien se asume y que de modo ilegal sigue siendo el secretario de gobierno, porque ha dejado de lado las funciones que le corresponden en términos constitucionales”.

A ello añadió que Reyes Mugüerza “no tiene el menor interés en resolver los problemas de gobernanza en el estado, trátese del diálogo, la construcción de consensos y acuerdos o la elaboración de mesas de diálogo, porque él mismo se ha dedicado a dinamitar cualquier posibilidad de acuerdo, diálogo y consenso, no sólo con el gobierno de la capital sino con muchos de los gobiernos municipales, la cámara local y el resto de las instancias públicas y privadas”.

Raymundo Moreno expresó que “el titular del despacho gubernamental ha mostrado una práctica constante en el sentido de reprimir, desprestigiar y no ser ni siquiera capaz de escuchar a todas las instancias públicas y sociales que, por otro lado, no tienen nada que ver con el gobierno municipal en sus demandas”.

Todo ello se relaciona con la desatención, que ha sido la marca de la casa en gobierno del estado. Indicó que, de manera reciente, el presidente municipal capitalino, Miguel Varela Pinedo, señaló en una crítica la falta de atención y seriedad de un personaje que se halla totalmente concentrado en su ambición política personal mientras ha dejado de lado la función que tiene como segundo de a bordo en el estado de Zacatecas.

En la misma medida, Moreno Romero destacó que Reyes Mugüerza siempre es invitado a todo tipo de eventos protocolario capitalinos, “yo lo recibo de manera personal y él y el gobernador son invitados constantes a todos nuestros eventos oficiales, como en el caso de los informes del alcalde Varela.

“Pero si no han asistido, creo que entonces por nosotros no queda; si ellos acuden siempre serán bienvenidos, pero si no lo hacen se trata entonces de una decisión personal”.

Sin embargo, adujo el vocero, “nada de eso significa que hayamos podido pavimentar una relación tersa con gobierno estatal, todo lo contrario, de manera sistemática han buscado dinamitar a nuestra administración en cosas tan elementales como habernos secuestrado 17 estructuras verticales promocionales que se hallaban en el bulevar, confiscadas por la Secretaría de Obras Públicas con el pretexto de que ese era un espacio exclusivo del gobierno estatal.

“Eso significa que cuando les conviene es su bulevar o su vialidad de Tránsito Pesado, pero cuando no, entonces nos responsabilizan a nosotros”.

“A pesar de la complejidad de todos esos hechos, reiteramos al gobierno de Monreal Ávila y a su secretario de gobierno, Rodrigo Reyes, nuestra voluntad de diálogo, le tendemos la mano a pesar de que haya otras instancias como Seduvot (Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial), con quien hemos colaborado de manera estrecha en lo relativo a la regularización de predios.

“Pero es en la Secretaría General de Gobierno donde las cosas se han complicado, con quien ha sido muy difícil dialogar porque no les interesa llegar a acuerdos, sino que exclusivamente se enfocan en el desarrollo de proyectos políticos personales”.

Posteriormente denunció los agravios a los que el secretario de gobierno ha sometido a diversos grupos sociales inconformes, para los casos de arrebatarles los tejidos de rafia a las madres buscadoras, antes del informe gubernamental del año pasado, lo mismo que en el caso de los universitarios y campesinos agraviados en el entorno escolar hace poco y qué decir “de los golpes que les dieron a mujeres y periodistas el pasado 8 de marzo de 2024 en Plaza de Armas donde quedaron exhibidos internacionalmente”, lamentó.

“Pareciera que cada año tienen preparado un nuevo golpe en contra de los diversos sectores sociales como muestra del autoritarismo de que forma parte el sello de la casa”.

“Yo no sé si la derecha se haya convertido en la totalidad del pueblo zacatecano para que el gobernador se sienta agraviado por esa derecha, pero si él cree que quienes lo criticamos a partir de la crítica y el trabajo periodístico críticos forman parte de un complot fascista de derecha que lo ataca a él en lo personal, de nuevo da cuenta de su desconexión con la realidad”.

Trabajos Constantes

Más adelante, indicó que el gobierno de Varela ha desarrollado distintos tipos de trabajo en áreas como El Jaralillo, Lomas de Cristo, Colinas del Padre y en diversas comunidades locales, “donde se han instalado 20 paneles solares, que han permitido que las familias que residen en Nueva Australia, tengan por fin ener gía eléctrica”.

Refirió que se trabaja, paralelamente a ello, en materia turística para el caso de que este sábado 30 de mayo se presentará La Heroica en el estacionamiento del Parque Acuático Centenario, de manera gratuita.

Sobre ese tema, señaló que se ha dado difusión turística a la capital del estado en varias ciudades de la región como en los casos de Aguascalientes, León, San Luis Potosí y otras, para “tratar de reactivar un poco la decaída economía de nuestra ciudad”.