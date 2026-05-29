Gobierno Capitalino Trabaja en Regularización de Seis Barrios Populares: Ramírez Valtierra

Habitantes Podrían Pagar sus Lotes con Montos Pequeños

Por Gabriel Rodríguez

Carlos Emilio Ramírez Valtierra, director general de Desarrollo Urbano y Patrimonio Municipal en la Presidencia Municipal de Zacatecas explicó que la alcaldía trabaja en al menos seis barrios populares que pretende regularizar antes de que termine la gestión del alcalde Miguel Varela.

Para dicho fin se trabaja por medio de un comité interinstitucional en conjunto con la Seduvot (Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial) para que de manera conjunta se escrituren por etapas alrededor de 34 colonias de la demarcación capitalina.

Dentro de esos 34 sectores se trabaja inicialmente en seis de ellas que son prioritarias a causa de sus altos niveles de marginación y por sus características de irregularidad.

Añadió que, dentro del hecho, “no se trata de discriminar a nadie sino de atender primero a esas seis colonias sobre las que se trabaja en factores tales como la densidad y requisitos cumplidos”.

Los barrios que serían regularizados son: El Jaralillo con 23 años de atraso en ese aspecto, Carlos Hinojosa Petit, Filósofos, Italias, Libertadores, Las Flores y probablemente Mirador Universitario, que serían sometidas a ese procedimiento a causa de las demandas y peticiones de sus pobladores.

Al respecto, Ramírez Valtierra indicó que se están implementando una serie de recursos en todos esos sectores, con los cuales se trabajan aspectos que van desde el área de donación, tema que incluso por su importancia, “puede llegar a ser perseguido por la Auditoría Superior del Estado (ASE) a causa de su irregularidad por llegar incluso a configurar un daño patrimonial”.

El área de donación es determinante para que las personas que viven en esas zonas puedan acceder a todo tipo de derechos ciudadanos como un derecho colectivo a la ciudad mediante la dotación de buenos accesos, alineamientos y otros, “servicios que, de no tenerlos, ni siquiera pueden entrar a esas zonas, los servicios de paquetería y ya no se digan los servicios municipales elementales”.

Una vez que se tienen cubiertos esos elementos será como la presidencia avance en todas ellas para el desarrollo de su regularización por lo que en esos seis barrios “es posible firmar un convenio para que entre todos puedan pagar con montos pequeños sus lotes”.

Lo que se pretende es que todas las personas que viven en incertidumbre y no pueden hipotecar, vender o trasladar sus dominios, tengan la posibilidad de hacerlo cuanto antes. En lo relativo a los tiempos para el desarrollo de tales regularizaciones, dijo que lo anterior depende del recurso sobre todo humano “porque no contamos con personal suficiente para prometer la entrega de ese tipo de regularizaciones en el marco de ciertos periodos, lo que depende de muchas voluntades.

“Pero el compromiso antes de que concluya la actual administración es que esas 34 colonias (pendientes de escrituración) se encuentren integradas en convenio al lado de las seis iniciales de regularización completa”.

El funcionario explicó que en Zacatecas, las colonias irregulares capitalinas han ido surgiendo de las necesidades poblacionales, pero además por “la ignorancia de las personas por adquirir un patrimonio sin omitir que en este momento, una casa en condiciones normales es impagable por lo que las personas compran predios irregulares a bajo costo”, expresó.

Y ese tipo de adquisiciones atraen otros problemas, como en el caso de que no hay en ellos suelos habitacionales, no hay vialidades trazadas pero tampoco se dan proyectos autorizados ni áreas de donación.

“Las personas ignoran que al comprar bajo esas condiciones, adquieren también un problema que les puede llevar décadas desentrañar a causa de las incertidumbres jurídicas que les significan pérdidas cuando pueden incluso no tener documentación que les acredite la adquisición de ese espacio, hechos en todos los cuales la alcaldía capitalina trabaja para regularizar”.