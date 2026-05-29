Llama el Frente Antimperialista Mexicano en Zacatecas a Movilizarse en Apoyo a la Presidenta Sheinbaum Pardo

EU Intenta Desacreditar al Gobierno y Justificar Intervención, Acusan

Por Nallely de León Montellano

El Frente Antimperialista Mexicano en Zacatecas anunció que se sumará a la movilización convocada para el próximo 31 de mayo en respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aseguró que el objetivo es defender la soberanía nacional ante lo que considera una campaña de intervención y desestabilización impulsada desde Estados Unidos.

En conferencia de prensa, integrantes del comité estatal dieron lectura a un pronunciamiento en el que llamaron a la ciudadanía a concentrarse en Plaza de Armas para respaldar al gobierno federal y rechazar cualquier intento de injerencia extranjera en los asuntos internos del país.

Durante el posicionamiento, la doctora Rebeca Toledo sostuvo que México enfrenta una ofensiva política impulsada por intereses externos, por lo que consideró necesario que la población participe en las movilizaciones convocadas por la presidenta.

Los integrantes del Frente señalaron que la convocatoria busca informar a la población sobre lo que consideran una narrativa promovida desde Estados Unidos para desacreditar al gobierno federal y justificar posibles acciones de intervención.

Al ser cuestionados sobre los señalamientos que en semanas recientes han involucrado a diversos actores políticos mexicanos en presuntos vínculos con grupos criminales, los representantes del organismo señalaron que cualquier acusación debe investigarse y resolverse mediante las instancias correspondientes.

En ese contexto, hicieron referencia al caso del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al señalar que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar si existen responsabilidades legales.

“Si hay pruebas, que se investigue y se castigue”, expresaron. Asimismo, diferenciaron ese caso de las acusaciones que han formulado contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a quien señalaron por presuntos acuerdos con autoridades estadounidenses, situación que calificaron como una posible vulneración a la soberanía nacional.

Durante la conferencia también cuestionaron a diversos gobiernos estatales y municipales emanados de Morena, al considerar que algunos se han alejado de los principios que dieron origen al movimiento político que actualmente gobierna el país.

Como ejemplo, mencionaron recientes conflictos políticos en municipios del estado y señalaron que continúan observando prácticas de criminalización contra movimientos sociales, entre ellos colectivos de mujeres, madres buscadoras y productores de frijol. Los integrantes del Frente aseguraron que respaldar al gobierno federal no implica avalar las acciones de administraciones estatales o municipales. Incluso, afirmaron que mantienen diferencias con el gobierno de Zacatecas, al que acusaron de mantener prácticas políticas ajenas al proyecto de transformación impulsado desde la federación.

Finalmente, reiteraron el llamado a la ciudadanía para participar en la concentración del próximo domingo en Plaza de Armas, donde buscarán expresar su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y manifestarse en defensa de la soberanía nacional.

Los organizadores sostuvieron que la movilización tiene un carácter político y de información pública, ante lo que consideran una estrategia internacional de presión contra el gobierno mexicano.