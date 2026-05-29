Mediante Videoconferencias, Concientizan a Jóvenes Sobre el Cuidado del Entorno Ecológico

Se Requiere Voluntad, Prevención y Conocimiento: Rivera Ruvalcaba

Por Gabriel Rodríguez

Isaac Alejandro Rivera Ruvalcaba, director general de Medio Ambiente en el municipio de Zacatecas, indicó que la alcaldía capitalina ha desarrollado diversas videoconferencias dirigidas a jóvenes para el cuidado del entorno ecológico de una ciudad que es “continuamente ensuciada en sus diversos hábitat por todos nosotros”.

Rivera Ruvalcaba expresó que ese ciclo de conferencias virtuales es permanente y que se realizan cada semana, entre cuyos temas figuran el compostaje, ecología de microorganismos del suelo, bienestar animal y el gusano barrenador en mascotas y ganado.

Las conferencias son transmitidas por medio de las páginas oficiales del Ayuntamiento, en especial Facebook previo registro de los participantes, por medio de las cuales se han integrado al menos 30 participantes. El funcionario dijo que lo anterior sirve para que los jóvenes se den cuenta del entorno en el que habitan, para el caso de las áreas naturales protegidas como en el cerro de La Bufa. Sobre esa zona, refirió que desde hace tiempo se le han realizado reforestaciones masivas con especies exóticas, que terminaron por degradar sus suelos, cuando en ellas lo recomendado es el huizache nativo.

“El problema es que esas reforestaciones se realizaron desde los años 70 por lo que esas especies invasoras compiten con otras especies de arbustos y cactáceas por lo que se ha dado una lesiva competencia por agua y nutrientes”.

Otros de los temas que se tratan en las conferencias es el relativo a las restauraciones de arroyos naturales que habían sido pospuestos por mucho tiempo, debido a que cuando menos se han saneado dos de ellos, en Villas del Padre y La Escondida, que se hallaban cubiertos de todo tipo de desperdicios.

Asimismo, explicó que dentro de la demarcación capitalina hay además diversos tiraderos de basura a cielo abierto y muchos arroyos cubiertos de todo tipo de desperdicios por lo que se pretende evitar que ese tipo de contaminantes lleguen a las casas o se filtren bajo el subsuelo hacia los mantos freáticos.

Explicó que, por fortuna, hace poco se clausuró un proceso de transición de basura, ubicado en Lomas de Bracho, proceso que luego era llevado hasta la Jioresa (Junta Intermunicipal para la operación del relleno sanitario), pero había muchos que al no alcanzar a llevar sus desperdicios, los regaban en los alrededores, “factor que queremos impedir”.

“Se requiere mucha voluntad de las personas, pero sobre todo prevención y conocimiento con el fin de no tirar la basura en lugares inapropiados para ello, además de no extraer flora y fauna de sitios endémicos por lo que es grato saber que hemos comenzado con los jóvenes”, añadió.