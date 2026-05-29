Miguel Varela Impulsa Obras Hidráulicas Para Mejorar Servicios Básicos en la Colonia CTM

El Ayuntamiento de Zacatecas continúa fortaleciendo la infraestructura básica en distintos sectores de la capital mediante acciones que atienden necesidades prioritarias de la población. A través de la Dirección General de Infraestructura y Obra Pública, el gobierno encabezado por Miguel Varela realizó la rehabilitación de agua potable y drenaje sanitario en la calle Nueva Sociedad, ubicada en la colonia CTM.

La obra, ejecutada con recursos del Fondo FAISMUN 2025, representa una inversión de 415 mil 599 pesos y beneficiará directamente a más de 50 personas, quienes ahora contarán con servicios hidráulicos más eficientes y seguros.

El presidente municipal Miguel Varela aseveró que mejorar las condiciones de infraestructura urbana es una de las prioridades de la administración 2024-2027, especialmente en colonias donde durante años existieron rezagos en materia de servicios públicos. Estas acciones permiten atender problemáticas relacionadas con fugas, deterioro de tuberías y deficiencias en el sistema de drenaje, además de brindar mayor calidad de vida a las familias zacatecanas.

Por su parte, el director general de Infraestructura y Obra Pública, Fernando Maldonado Moreno, destacó que los trabajos contemplaron excavaciones, rellenos y colocación de válvulas para la red de agua potable, así como la instalación de tubería sanitaria, descargas domiciliarias, pozos de visita y registros sanitarios para el sistema de drenaje.

Entre las metas programadas también se incluyó la construcción de muros de mampostería, cimentaciones y la colocación de letreros alusivos a la obra, garantizando una intervención integral que permita el correcto funcionamiento de la infraestructura hidráulica en la zona.

La administración municipal señaló que este tipo de proyectos forman parte de una estrategia permanente para atender las necesidades más apremiantes de las colonias y comunidades de Zacatecas, priorizando obras que impacten directamente en la salud, seguridad y bienestar de la ciudadanía.

El alcalde reafirmó su compromiso de seguir llevando obras públicas de calidad a distintos puntos de la capital, fortaleciendo servicios esenciales y respondiendo a las demandas de las y los habitantes de Zacatecas.