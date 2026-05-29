No hay ni Puede Haber una Sola Forma de Pensamiento que nos Permita Salir de la Desgracia en Zacatecas: Ortiz

Proyecto de Ramírez Cuéllar Busca la “Pluralidad Social”

Por Gabriel Rodríguez

El político zacatecano Arturo Ortiz Méndez, integrante del equipo del diputado local por Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, expresó que en la entidad “no hay ni puede haber una sola forma de pensamiento que por sí misma nos permita salir de la desgracia en que nos encontramos en este momento en diversos rubros del desarrollo social”.

Ortiz Méndez añadió que el proyecto que encabeza Ramírez Cuéllar “preconiza fundamentalmente la emergencia de toda la pluralidad social zacatecana ya que no se trata de un asunto de doctrinas ni de ideologías, ni siquiera de principios”, añadió.

“A nosotros lo que nos interesa es convencer a la ciudadanía de que la situación que vivimos en el estado a partir de su propia realidad, exige un gran esfuerzo de todas y todos”. Para nosotros, dijo el experredista, dentro del equipo del diputado Ramírez Cuéllar, destaca el hecho de que deben prevalecer el respeto y la tolerancia además de la corresponsabilidad, la coparticipación y la coexistencia como factores esenciales para sentarnos a la mesa y mostrar en ella sobre nuestra visión sobre Zacatecas.

Advirtió que, por ello, no es momento de confrontación, pero tampoco de descalificación, sino que, “sin echar culpas, tendríamos que admitir que Zacatecas se encuentra sumido en graves problemas, lo cual implica una participación responsable de toda la pluralidad y la pluralidad nos implica a todos, no solamente a un solo factor”. Indicó que la fracción de Ramírez Cuéllar pretende dialogar con otros grupos de actores en los que se reconozca la diferencia de pensamientos y que “las visiones que tengamos del mundo y de las cosas, si son diferentes pueden enriquecernos porque nadie sino nosotros mismos lo tendremos que hacer”.

Añadió que, desde este momento, el estado requiere una intervención muy inteligente y comprometida que aborde los retos que tenemos para el futuro como en el caso del hambre, la migración y la exclusión, por citar sólo algunos. Citó que otro de los problemas que no se ha querido abordar de fondo es el de la minería, donde “tendríamos que reconocer que ese aspecto debe ser impulsado a partir de quien sea el candidato o la candidata con el fin de que Zacatecas sea el principal productor de plata de Latinoamérica, y no se ha hecho, por ejemplo”. Destacó que de cada peso que circula en el estado, al menos 30 centavos corresponden a la actividad minera.

En este momento, la minería ha dejado de ser altamente contaminante y que al estado le urge adquirir nuevas tecnologías que permitan a la extracción minera ser altamente amigable con el entorno ecológico. “Sin embargo, si queremos seguir por el mismo tren de atraso y de defensa de ideologías particulares o de partido o de clan, mafia y grupo, al 2027 nos seguiremos condenado a seguir con los mismos problemas”, aclaró.