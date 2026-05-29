Presidenta Claudia Sheinbaum Destaca 12 Indicadores que Muestran la Fortaleza de la Economía Mexicana

Y del Modelo del Segundo Piso de la 4T
Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó 12 indicadores que revelan la fortaleza de la economía mexicana y del modelo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.
“Estamos bien, y este segundo semestre se va a notar la inversión pública y mixta que se está iniciando”, señaló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, tras informar una inversión de 21 mil millones de pesos de la industria farmacéutica, como parte del Plan México.
Los 12 indicadores son:
- Récord en Inversión Extranjera Directa en primer trimestre de 2026, la más alta de toda la historia de México con 23 mil 591 mil millones de dólares (mdd).
- El desempleo se ubica en solo 2.5 por ciento. México está entre los tres primeros países con menos desempleo en el mundo. Se crearon 669 mil empleos adicionales, de acuerdo con el INEGI, y abril de 2026 fue el abril con más alto empleo formal de la historia.
- La inflación y las tasas de interés disminuyeron gracias a los acuerdos contra la inflación y la carestía para la canasta básica, la gasolina y el diésel. El peso está fuerte, el tipo de cambio se ubica en 17.40.
- México es de los países con el precio más bajo en las gasolinas, pese a los incrementos en el precio del petróleo por la guerra de Irán.
- En 2025 el déficit disminuyó en 1.5 por ciento del PIB y la recaudación aumentó de 14.7 a 15.2 por ciento del PIB.
- La deuda de los requerimientos financieros del sector público se ubicó en 50.3 por ciento al cierre del primer trimestre de 2026.
- Aumento récord de 21.8 por ciento en exportaciones y balanza comercial positiva en el primer trimestre de 2026.
- El salario mínimo aumentó y la pobreza laboral se encuentra en su mínimo histórico con 30.7 por ciento.
- Pemex redujo su deuda en 20 mil millones de dólares, lo que permitió mejorar su calificación crediticia.
- Se aprobó la Ley para la Inversión, que acelerará la inversión pública mixta en el segundo semestre de 2026.
- Se creó la Oficina de Inversión desde la Presidencia de la República para facilitar la inversión privada, la cual va acompañada de la reducción de trámites, la creación de la ventanilla única y la certidumbre en el pago de impuestos de todos los contribuyentes.
- Los Programas para el Bienestar no solo se mantienen, sino que se han implementado nuevos programas.