Presidenta Claudia Sheinbaum Destaca 12 Indicadores que Muestran la Fortaleza de la Economía Mexicana

Y del Modelo del Segundo Piso de la 4T

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó 12 indicadores que revelan la fortaleza de la economía mexicana y del modelo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

“Estamos bien, y este segundo semestre se va a notar la inversión pública y mixta que se está iniciando”, señaló en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, tras informar una inversión de 21 mil millones de pesos de la industria farmacéutica, como parte del Plan México.

Los 12 indicadores son: