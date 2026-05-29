Zacatecas Impulsa Transición Hacia Energías Renovables Para Fortalecer la Economía de las Familias y Negocios

La implementación de energías renovables se ha convertido en una alternativa cada vez más importante para reducir costos, proteger el medio ambiente y fortalecer la economía de las familias y sectores productivos. Bajo esa visión, el Ayuntamiento de Zacatecas, encabezado por Miguel Varela, impulsa acciones y programas orientados al aprovechamiento de energía solar para pequeños y medianos negocios del municipio.

A través de la convocatoria 2026 del Programa de Eficiencia Energética para PyMES, realizada en colaboración con Ampers Proyectos Solares, la administración municipal busca abrir nuevas brechas de cambio hacia modelos energéticos más limpios, accesibles y sostenibles, permitiendo que comerciantes, talleres, oficinas e industrias reduzcan significativamente sus gastos en consumo eléctrico.

El programa contempla asesorías sin costo, estudios personalizados de ahorro e instalación profesional certificada de sistemas solares, con la finalidad de que más empresas y ciudadanos puedan acceder a tecnología limpia que beneficie directamente su economía familiar y comercial.

Miguel Varela destacó que uno de los principales retos de los gobiernos actuales es impulsar políticas públicas que ayuden a disminuir el impacto económico que representan los altos costos de energía eléctrica para las familias y los sectores productivos, al tiempo de generar conciencia sobre la importancia de adoptar energías renovables que contribuyan al cuidado del planeta.

Los beneficiarios podrán alcanzar importantes reducciones en sus recibos de luz, generando un ahorro considerable desde los primeros meses de operación del sistema. Además, los esquemas planteados permiten que los equipos puedan liquidarse en un periodo aproximado de cinco años, mientras continúan brindando energía limpia por más de tres décadas.

La administración municipal reiteró que este tipo de iniciativas representan una oportunidad para fortalecer la competitividad de los negocios locales, mejorar su productividad y fomentar un modelo de desarrollo más responsable y sustentable para Zacatecas.

Las jornadas de atención y asesoría se realizan todos los viernes, de 10:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, en el patio de la Presidencia Municipal, donde personal especializado brinda información y análisis gratuitos a las personas interesadas en incorporarse al programa.