Comercio en Aguascalientes Crece por Encima de la Media Nacional, Favoreciendo la Generación de Empleos

De Acuerdo con el Inegi

Las ventas al menudeo en la entidad crecieron 3.3 por ciento anual, superando la media nacional de 2.9 por ciento.

Los establecimientos mayoristas reportaron un incremento anual de 8.6 por ciento, reflejando el dinamismo y fortalecimiento del sector comercial en el estado.

La actividad comercial de Aguascalientes registró un desempeño superior al promedio nacional, consolidando una tendencia positiva que fortalece a las empresas locales, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las ventas al menudeo en la entidad crecieron 3.3 por ciento anual, superando la media nacional de 2.9 por ciento. Además, los establecimientos mayoristas reportaron un incremento anual de 8.6 por ciento, reflejando el dinamismo y fortalecimiento del sector comercial en el estado.

Este crecimiento se traduce en beneficios directos para la ciudadanía, al generar mejores condiciones para la conservación y creación de empleos, fortalecer a los comercios locales, impulsar la apertura de nuevos negocios y aumentar la circulación de recursos dentro del estado. Asimismo, permite que las empresas tengan mayores posibilidades de crecer, invertir y contratar personal, favoreciendo también a las familias que dependen de la actividad comercial.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, señaló que este comportamiento es una señal favorable para el desarrollo económico estatal.

“Este dinamismo del sector comercial es una buena noticia para Aguascalientes, al confirmar que las empresas locales operan en un entorno de estabilidad y crecimiento, lo que les permite obtener mayores ingresos, planear su expansión, mejorar su competitividad y seguir generando oportunidades para las familias aguascalentenses”, destacó.

Finalmente, Garza de Vega reiteró el compromiso de la administración que encabeza la gobernadora Tere Jiménez de impulsar políticas públicas y acciones estratégicas dirigidas a fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de consolidar a Aguascalientes como un mercado atractivo y en constante expansión.