Expertos de Todo el Mundo se Reúnen en Aguascalientes, en el Primer Congreso de Uva y Vino

Vinos Mexicanos Están al Nivel de los Mejores del Mundo: Abedrop

El vino mexicano ha crecido hasta un 700 por ciento en el mercado y ya compite con los mejores del mundo en concursos internacionales.

Durante el congreso se firmó un convenio para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector vitivinícola.

Esta semana, Aguascalientes vive una de las experiencias más importantes para la industria vitivinícola del país con la realización del primer Congreso Internacional de Uva y Vino, que reúne a expertos, productores, empresarios y amantes del vino provenientes de 17 estados de la República, así como ponentes y expositores internacionales de países como Estados Unidos, Portugal, España y Argentina.

Del 28 al 30 de mayo, el Foro 3C del Complejo Tres Centurias se transforma en un espacio donde el conocimiento, la innovación y la pasión por el vino se encuentran para mostrar el crecimiento que vive este sector en México y particularmente en Aguascalientes, un estado que cada vez gana más reconocimiento por la calidad de sus vinos.

Durante la inauguración, el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, destacó que esta industria no sólo representa tradición y cultura, sino una importante fuente de empleos y desarrollo económico, ya que impulsa actividades que van desde la producción de uva hasta la comercialización y el enoturismo.

Además, explicó que, actualmente, se trabaja en un mapeo del sector vitivinícola para conocer a detalle dónde se encuentran los productores, qué variedades cultivan y cuáles son sus capacidades de producción, con el objetivo de generar apoyos más específicos que permitan fortalecer a esta industria en crecimiento.

“Este evento es un reflejo de las acciones que se impulsan para darle la visibilidad que merece el vino de Aguascalientes y el vino mexicano”, señaló.

Por su parte, el presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola, Salomón Abedrop López, destacó el enorme crecimiento que ha tenido el vino mexicano en los últimos años, al aumentar su presencia en el mercado hasta en un 700 por ciento.

“Nos llena de orgullo ver que los vinos mexicanos participan en concursos de talla mundial y regresan con hasta el 10 o 12 por ciento de las medallas, a pesar de que México representa apenas el 0.4 por ciento de la producción mundial de vino. Eso demuestra que nuestros vinos están al nivel de los mejores del mundo”, señaló.

En el marco del congreso, también se firmó un convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado, GS1 México y el Consejo Mexicano Vitivinícola para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector, facilitando herramientas que les permitan aumentar su productividad y competitividad.

También estuvieron presentes el diputado Humberto Montero de Alba, presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable y Transporte del H. Congreso del Estado; Eduardo Ayala Rodríguez, responsable del Sector de la Industria del Deporte, Turismo Verde, Ciclismo, Montañismo y Bebidas de la Secretaría de Economía; Bárbara Botello, responsable de la Marca Nacional Hecho en México de la Secretaría de Economía; Patricio Quesada Macías, presidente del Consejo Vitivinícola de Aguascalientes; Ricardo Álvarez Jiménez, presidente del Consejo de Viticultores de Aguascalientes; Mauricio González López, secretario de Turismo del Estado de Aguascalientes; Héctor Alejandro Vázquez Zúñiga, director del Instituto Cultural de Aguascalientes; Israel Ortega, director general del Fideicomiso Complejo Tres Centurias; Alejandro Trejo Rivera, director de Vinculación, Desarrollo de Mercados y Asociados de la empresa GS1; Kristian Andrés Vera Guerrero, titular de la Oficina de representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Aguascalientes, y José Manuel Velasco, director de Agroindustria de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado.