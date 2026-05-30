Continúa el Paro de Trabajadores de Telesecundarias de Zacatecas

Exigen Reunión con la Secretaria de Finanzas

Por Nallely de León Montellano

Por segundo día consecutivo, docentes del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundarias del Estado de Zacatecas (SITTEZ) mantuvieron el paro indefinido de labores en 890 planteles de la entidad, en demanda del pago de la denominada “Hora 32”, prestación que aseguran ya cuenta con suficiencia presupuestal para el ejercicio 2026.

La movilización se extendió este viernes al bloqueo total de los accesos de Ciudad Administrativa, mientras continúan tomadas las instalaciones del Congreso del Estado, la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ), la Secretaría de Finanzas y diversas oficinas de Recaudación de Rentas. De acuerdo con el sindicato, más de 35 mil estudiantes permanecen sin clases desde el inicio del paro.

Uno de los principales obstáculos para avanzar en las negociaciones ha sido la ausencia de la titular de la Secretaría de Finanzas, Ruth Angélica Contreras Rodríguez, quien se encuentra en la Ciudad de México realizando gestiones. Los docentes han rechazado sostener reuniones con representantes de la dependencia, incluida la subsecretaria Silvia Saavedra, por lo que hasta este viernes no se habían alcanzado acuerdos.

Autoridades de la Secretaría de Educación señalaron que existe disposición para resolver el conflicto y estimaron que las negociaciones podrían concluir este mismo viernes, ante la proximidad del paro nacional convocado por sindicatos afiliados a la Sección 34 del SNTE a partir del próximo lunes.

De igual manera, las mismas autoridades precisaron que el desacuerdo no deriva de una negativa para atender la demanda, sino de las restricciones establecidas en las reglas de operación del programa federal U080, mecanismo mediante el cual se financian diversas prestaciones del subsistema de telesecundarias.

Los trabajadores inconformes, por su parte, reiteraron que mantendrán las movilizaciones hasta obtener una respuesta favorable a sus planteamientos.