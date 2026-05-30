En Lerma, Edomex, Presidenta Claudia Sheinbaum Entrega Tarjetas de la Beca Rita Cetina Para Uniformes y Útiles

Los Programas Para el Bienestar Benefician a 32 Millones de Familias

La meta es cerrar el 2026 con más de 22 millones de alumnas y alumnos con beca: Becas para el Bienestar.

Entre mayo y junio se van a entregar 619 mil becas en el Estado de México, mil 498 de ellas en Lerma y 271 para la Escuela Primaria “Emiliano Zapata”, informó la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez.

Lerma, Estado de México.- Desde Lerma, Estado de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para Uniformes y Útiles a niñas y niños estudiantes de primaria y resaltó que a nivel nacional los Programas para el Bienestar benefician de manera directa a 32 millones de familias.

“¿Existía esto antes? ¡No! ¿Y por qué lo podemos dar? ¿A poco subimos los impuestos? ¿Y entonces, de dónde hay dinero? Pues de administrar los recursos del pueblo de manera honesta. Antes se iba en la corrupción y ahora se le regresa al pueblo de México en Programas del Bienestar.

“¿Por qué es importante regresarlo a la educación, a las niñas y a los niños? Porque como madre sé que lo primero que le damos a los hijos es amor, cariño, pero lo segundo que queremos para nuestros hijos es educación, la mejor educación posible. Durante muchos años nos dijeron que “la educación particular era mejor”. ¿Lo han oído eso? Que “las escuelas privadas son mejores que las públicas”. ¿Han oído eso? Pues es falso. No es cierto. La mejor escuela es la escuela pública”, informó.

Resaltó que la Cuarta Transformación reconoce el valor del esfuerzo de todas y todos los estudiantes, por ello, las Becas para el Bienestar son universales para garantizar el acceso al derecho a la educación.

Al contrario de la concepción neoliberal que condicionaba la entrega de los apoyos escolares a cambio de un promedio. Destacó que el recurso del pueblo regresa al pueblo a través de los Programas para el Bienestar, entre los que destacó las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y con Discapacidad, el Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Benito Juárez y Gertrudis Bocanegra para estudiantes universitarios, los programas La Escuela es Nuestra y La Clínica es Nuestra, así como la Pensión Mujeres Bienestar.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, detalló que la Jefa del Ejecutivo Federal cumple su compromiso con la educación y el año pasado fueron más de 5.6 millones de estudiantes de secundaria beneficiados con la beca bimestral Rita Cetina, a los que se suman 9 millones más de primaria con el apoyo anual para uniformes y útiles escolares. Destacó que más de 20 millones de estudiantes en el país reciben una beca y al cierre de este año se busca incrementar a 22 millones el número de derechohabientes.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció a la mandataria por llevar estos programas a la entidad y dio a conocer que entre mayo y junio de este año se van a entregar 619 mil becas a alumnas y alumnos del estado, de los cuales mil 498 son del municipio de Lerma y 271 de la Escuela Primaria “Emiliano Zapata”, donde este día se desarrolló el evento.