Finalmente Entregan Costales a la Productora Victoria Gaytán Nava

Espera que Pronto Hagan lo Mismo con su Hermano

Por Nallely de León Montellano

Tras varios días de inconformidad y reclamos públicos por haber quedado fuera de las listas de entrega de costales para el acopio de frijol, la productora Victoria Gaytán Nava, de la comunidad de Mendoza, en Fresnillo, informó que finalmente recibió un paquete de costales y espera que en las próximas horas también se resuelva la situación de su hermano, Lorenzo Gaytán Nava.

La productora, quien en días recientes denunció que no aparecía en los listados utilizados para distribuir los apoyos gestionados por el movimiento de productores de frijol, explicó que tras una revisión de las listas fue localizada su participación y se autorizó la entrega de su paquete.

“Ya hicieron revisión de listas y parece que sí aparecí, y por eso me dieron mi paquete, gracias a que alcé la voz”, expresó.

De acuerdo con Gaytán Nava, no le solicitaron ningún requisito adicional ni le ofrecieron alguna explicación sobre por qué inicialmente había quedado fuera del proceso. Señaló que únicamente fue notificada de que podía acudir a recoger los costales.

Aunque su caso parece encaminarse a una solución, indicó que continúa pendiente la situación de su hermano Lorenzo, quien también buscaba acceder al apoyo para comercializar su cosecha.

“Pienso que sí van a cumplir, porque ya son muchas mentiras; yo pienso que ahora sí ya van a cumplir”, comentó al referirse al compromiso de entregar un segundo paquete.

La productora explicó que una vez que concluya el proceso de costalear el grano deberá comunicarse con los responsables para que le asignen una fecha de recepción en el centro de acopio.

Respecto a la polémica generada en torno a su caso, Gaytán Nava rechazó las versiones que cuestionaron su participación en las movilizaciones de productores realizadas durante los últimos meses.

Esto luego de que otras personas vinculadas al movimiento afirmaran públicamente no recordarla en las protestas.

“Ella nunca me miró porque yo empecé en las casetas, parando carros, embolsando frijol; de ahí nos fuimos a Segalmex y ya después seguimos en las demás actividades”, respondió.

También defendió su condición de productora agrícola ante los señalamientos que surgieron en redes sociales y en algunos posicionamientos públicos.

“Tengo mi título parcelario y me dedico al campo. Soy campesina y soy agricultora para demostrárselo a quien quiera”, sostuvo.

Sobre los videos difundidos por sus familiares para denunciar la situación, explicó que recurrió a sus sobrinas debido a que sentía que sus solicitudes no estaban siendo escuchadas.

“Yo les pedí ayuda porque estoy sola y no tengo los medios para defenderme. Cuando les hablaba me ignoraban”, afirmó.

Gaytán Nava evitó pronunciarse sobre las acusaciones relacionadas con un presunto altercado ocurrido días antes entre su hermano y algunos integrantes del movimiento, al señalar que no estuvo presente y desconoce lo sucedido.

Finalmente, aseguró que mantiene su intención de seguir participando en futuras gestiones relacionadas con la comercialización del frijol y reiteró que su inconformidad surgió únicamente por la necesidad de encontrar una salida para su cosecha y se mantiene a la espera de la entrega de costales para su hermano.

“Alcé la voz como mujer para que me oyeran. Hubo muchas ofensas sobre mí, que no soy campesina y que no soy agricultora. Yo hablo por mí”, concluyó.