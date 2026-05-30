Invitan a Egresados de Licenciatura y Posgrado a Participar con Carteles en el Corredor Científico

Dentro de la Semana del Medio Ambiente
Por Miguel Alvarado Valle
Con el objetivo de fortalecer la participación de la comunidad académica en temas ambientales y acercar la ciencia a la ciudadanía, el Ayuntamiento de Zacatecas, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, lanzó la convocatoria para participar en el Corredor Científico, una exposición de carteles científicos que se realizará el próximo 3 de junio en la Casa Municipal de Cultura.
Isaac Alejandro Rivera Ruvalcaba, director general de Medio Ambiente del municipio, informó que esta actividad forma parte de la Semana del Medio Ambiente y está dirigida a estudiantes y egresados de licenciatura o posgrado que cuenten con investigaciones, proyectos o propuestas relacionadas con el cuidado del entorno natural.
Señaló que se busca reunir trabajos enfocados en temas como biodiversidad, ecología, biotecnología, desarrollo sustentable y preservación de los recursos naturales.
Rivera Ruvalcaba destacó que el Corredor Científico representa una oportunidad para que las juventudes y la comunidad académica compartan conocimientos, experiencias y resultados de investigación, al tiempo que contribuyen a la construcción de soluciones frente a los desafíos ambientales que enfrenta la sociedad.
Añadió que este tipo de espacios fortalecen la divulgación científica y promueven una mayor conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.
Detalló que la exposición permitirá la presentación de carteles científicos que hayan sido exhibidos previamente en congresos o bien trabajos inéditos elaborados por los participantes.
Los materiales deberán presentarse en formato de 120 por 90 centímetros y serán exhibidos ante estudiantes, investigadores y público en general durante el evento.
Asimismo, informó que todas las personas participantes recibirán un reconocimiento por su contribución a la difusión del conocimiento científico y por su interés en impulsar iniciativas relacionadas con la sostenibilidad.
Indicó que la intención es incentivar el talento local y generar espacios donde la investigación tenga un impacto directo en la sociedad.
Finalmente, Isaac Rivera Ruvalcaba reiteró la invitación a las y los interesados a registrarse antes del 1 de junio enviando su nombre completo, escolaridad, correo electrónico y título del cartel. al correo patricia.ibarra@capitaldezacatecas.gob.mx/.