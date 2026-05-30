“Levantan” a Gustavo Domínguez Saldívar, Exdirector de la Unidad de Antisecuestros

Con Lujo de Violencia, Criminales se lo Llevaron en una Camioneta

Por Margarito Juárez González

Zacatecas, Zac.- Hombres armados privaron de la libertad a Gustavo Domínguez Saldivar, exdirector de la Unidad de Antisecuestros de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), la noche de este jueves afuera de un negocio en la avenida San Marcos, siendo obligado a subir, con lujo de violencia, a una camioneta pick up. La Fiscalía confirmó los hechos ayer por la mañana y dio a conocer que, como parte de las primeras diligencias ministeriales y de inteligencia, se logró identificar el vehículo utilizado por los criminales.

Asimismo, se informó que se cuenta con datos sobre el origen de la camioneta, gracias al seguimiento realizado por el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), que continúa analizando la información obtenida mediante videovigilancia.

Tras la privación de la libertad, se desplegó un operativo en la zona con participación de Policías de Investigación, elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Estatal Preventiva (PEP), Metropol, Guardia Nacional (GN) y personal militar. Sin embargo, no se logró ubicar a la víctima ni hubo personas detenidas.

Hasta el momento no se ha recibido ninguna llamada de exigencia de rescate para la liberación de Gustavo Domínguez, por lo que las investigaciones continúan a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Alto Riesgo.

Domínguez se desempeñó como director de la Policía de Investigación (PDI) y renunció a la FGJE en septiembre de 2024, hace un año y ocho meses, cuando fungía como comisario de la Unidad Antisecuestro.

En un comunicado, la Fiscalía aseguró que esta situación no limita las acciones operativas y de inteligencia que se han desplegado para lograr el objetivo principal: la pronta localización de la víctima. Domínguez Saldívar fue director de la Policía Ministerial y después encabezó la Unidad Antisecuestros por alrededor de cinco años. En septiembre de 2020, trascendió que Gustavo Domínguez Saldívar fue capturado en Matamoros, Tamaulipas, cuando presuntamente intentaba cruzar hacia Brownsville, Texas.

Se mencionó que enfrentaba investigaciones por delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito, pero el caso no fue confirmado y Domínguez Saldívar se reincorporó a sus funciones. En octubre de 2017, se colgaron varias mantas en ciudades de Zacatecas en las que se acusaba a Gustavo Domínguez de recibir sobornos del Cártel del Golfo por varios millones de pesos, al igual que varios de sus colaboradores.