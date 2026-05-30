Presenta Sala Down de DIF Capital Exposición Fotográfica “Identidades que Inspiran”

Con el objetivo de visibilizar y promover la inclusión de las personas con síndrome de Down, el Ayuntamiento de Zacatecas, a través del DIF Municipal y Sala Down, inauguró con gran éxito la exposición fotográfica “Identidades que Inspiran” en la Casa Municipal de Cultura.

La muestra, integrada por el trabajo de alumnas y alumnos de Sala Down, refleja talento, sensibilidad y autenticidad. A través de cada retrato, las y los jóvenes compartieron su mundo, su mirada y sus sueños, invitando a la sociedad a romper estereotipos y reconocer que cada persona es mucho más que una condición genética: es una historia, una personalidad y un universo de emociones propias.

Durante su mensaje, la Presidenta Honorífica del DIF Municipal, Karla Estrada, destacó que “en cada fotografía vemos reflejada la grandeza de sus corazones. ‘Identidades que Inspiran’ nos recuerda que la inclusión no es un discurso, es una acción diaria que se construye con respeto, empatía y oportunidades”.

“En el DIF Municipal seguiremos trabajando para que niñas, niños y jóvenes de Sala Down tengan espacios donde su voz, su arte y sus sueños sean protagonistas”, expresó.

Por su parte, la Directora del DIF Municipal, Mitzia Peláez, subrayó que “este proyecto nace desde Sala Down con un objetivo claro, mostrar la identidad única de cada uno de nuestros alumnos. Detrás de cada imagen hay horas de trabajo, acompañamiento terapéutico y, sobre todo, confianza. Hoy no solo exponemos fotografías, exponemos historias que transforman y nos enseñan a mirar sin prejuicios. Esa es la inclusión que impulsamos desde el DIF”.

“Identidades que Inspiran” es un proyecto de sensibilización e inclusión que busca visibilizar la esencia, identidad y singularidad de jóvenes con síndrome de Down.

Agradecemos a la fotógrafa Adryana Denisse Ramírez Torres por plasmar estas imágenes que conmueven e inspiran.

DIF Capital reafirma el compromiso de construir una sociedad más empática, donde cada persona, independientemente de su condición, sea tratada con respeto y dignidad.

Seguiremos trabajando con la encomienda del alcalde Miguel Varela, implementando acciones que reiteran que reconocer el valor de la diversidad humana es el primer paso hacia una sociedad más inclusiva y consciente.

Finalmente, es importante destacar que se continuarán abriendo más espacios que fortalezcan la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos de todas y todos.