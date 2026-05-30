Reunión con el Obispo, Mensaje de Aliento Para Comerciantes y Empresarios: Velasco

Fortalece el Ánimo Ante los Problemas que Enfrentan, Afirma

Por Miguel Alvarado Valle

Luego de la reunión que sostuvo el obispo de la Diócesis de Zacatecas Sigifredo Noriega Barceló con comerciantes y empresarios de la capital, Lourdes Velasco Gómez, representante de Comerciantes Unidos del Centro Histórico, calificó el encuentro como “excelente” y destacó que dejó un mensaje de aliento para quienes diariamente enfrentan los desafíos económicos que vive el comercio formal.

Señaló que este acercamiento fue resultado de varios meses de organización y diálogo, con el objetivo de generar un espacio de escucha y reflexión sobre las necesidades que enfrenta la actividad comercial en la ciudad. Velasco Gómez explicó que durante la reunión se plantearon temas que preocupan al sector, entre ellos el crecimiento del ambulantaje, problemática que consideró una de las principales afectaciones para los negocios establecidos.

Indicó que la disminución en las ventas repercute en una cadena económica que impacta a otros sectores productivos, ya que cuando el comercio formal reduce sus ingresos también disminuye su capacidad de consumir bienes y servicios de otras actividades económicas. La dirigente señaló que, aunque los comerciantes han buscado implementar promociones, descuentos y nuevas estrategias para atraer clientes, las condiciones económicas continúan siendo complicadas.

Aseguró que existen días con buenas ventas, otros con resultados modestos y algunos en los que prácticamente no hay movimiento comercial. En ese contexto, manifestó que resulta preocupante que los visitantes encuentren una creciente presencia de comercio informal en espacios públicos que tradicionalmente concentraban el flujo de consumidores hacia los negocios establecidos.

Asimismo, consideró que el Centro Histórico requiere acciones adicionales para fortalecer su atractivo turístico y comercial. Señaló que algunos monumentos y espacios públicos necesitan mantenimiento, mientras que la ocupación de ciertas áreas por vendedores ambulantes limita la experiencia de quienes visitan la ciudad.

Por ello, insistió en la importancia de impulsar medidas que favorezcan tanto la conservación del patrimonio como el desarrollo económico de la zona. Respecto a la participación del obispo, Velasco Gómez destacó que sus palabras fueron recibidas con entusiasmo por parte de los asistentes.

Subrayó que el prelado reconoció el esfuerzo de quienes continúan invirtiendo, manteniendo abiertos sus negocios y generando empleos pese a las dificultades económicas. Además, valoró el hecho de que recorriera y bendijera algunos establecimientos del Centro Histórico, gesto que, dijo, representó una motivación importante para muchos comerciantes.

En cuanto al tema de la seguridad, comentó que durante el encuentro también se habló sobre la percepción de inseguridad en distintos sectores. Sin embargo, precisó que, hasta donde tiene conocimiento, en el Centro Histórico no se han reportado casos de cobro de piso entre comerciantes establecidos, aunque sí se mantienen alertas ante intentos de extorsión telefónica.

Finalmente, reiteró su reconocimiento al obispo por acercarse al sector comercial y afirmó que la reunión fortaleció el ánimo de los participantes para continuar trabajando, generando empleo y buscando alternativas que contribuyan al crecimiento económico de Zacatecas.