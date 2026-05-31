Analizan Soluciones y Alternativas Ante Mercados Inciertos

En el 10º Coloquio de Investigación del CCEA

En el evento se destacó la función de la investigación que permite analizar la realidad, anticipar cambios y generar soluciones sustentadas.

“Soluciones para mercados inciertos” fue el tema central del 10° Coloquio de Investigación del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas (CCEA) de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, evento que reunió a estudiantes, docentes e investigadores para abordar esta situación y analizar, compartir y proponer alternativas innovadoras frente a los retos económicos y de mercados en constante cambio.

En representación del rector, maestro Juan Carlos Arredondo Hernández, el doctor Fernando Ruvalcaba Villalobos, secretario general de la UAA, expresó que la investigación es una práctica fundamental para comprender la realidad, formular preguntas y generar respuestas con sustento.

Añadió que acercarse al pensamiento científico desde sus disciplinas fortalece la capacidad analítica y permite que se construya conocimiento a través del diálogo. Destacó que en un contexto marcado por transformaciones tecnológicas como la inteligencia artificial, la investigación universitaria cobra mayor relevancia al permitir interpretar estos cambios y anticipar sus implicaciones.

Al tomar la palabra, el doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, decano del CCEA, destacó que cada investigación es una manifestación del talento estudiantil y de la capacidad para cuestionar su entorno y construir soluciones con impacto positivo. Asimismo, resaltó la integración de estudiantes de todas las licenciaturas y posgrados del CCEA, logrando una participación histórica, así como la presentación de cerca de 120 carteles.

Una novedad del coloquio fue la incorporación de propuestas donde convergen la investigación y el arte, lo que permitió mostrar que la creatividad, la sensibilidad y el pensamiento científico son complementarios en la generación de soluciones integrales.

Con estas actividades, se busca que en este espacio se genere conocimiento de calidad y permita el desarrollo de profesionistas capaces de transformar y enfrentar los retos en materia económica y social de los mercados en constante transformación.