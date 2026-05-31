Aprueba Congreso Reformas Judicial y Electoral

En Sede Alterna

Por Nallely de León Montellano

Ante la toma del Congreso del Estado que mantienen desde el jueves trabajadores y trabajadoras de telesecundaria, diputadas y diputados locales trasladaron este viernes la sesión ordinaria al auditorio Marie Curie del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), donde aprobaron reformas constitucionales relacionadas con la elección de integrantes del Poder Judicial y la intervención extranjera en procesos electorales.

Durante la sesión, la LXV Legislatura avaló la minuta de reforma constitucional en materia judicial, con la que se aplaza hasta 2028 la segunda etapa de la elección de jueces, juezas, magistrados y magistradas. La propuesta fue aprobada con 18 votos a favor y 11 en contra.

Entre los cambios aprobados se encuentra la reducción de nueve a ocho años en el periodo de encargo de quienes resulten electos en los comicios judiciales programados para 2028, por lo que concluirían sus funciones en 2036. También se contemplan modificaciones en la organización interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el calendario de renovación de diversos cargos judiciales federales.

Durante la discusión, las y los diputados Carlos Peña Badillo, Marco Vinicio Flores Guerrero, Eluterio Ramos Leal y María Teresa López García se pronunciaron en contra del dictamen, mientras que Santos González Huerta intervino a favor.

En la misma sesión, el pleno aprobó también la reforma al artículo 41 de la Constitución federal que establece como causal de nulidad en elecciones federales y locales la intervención de personas, empresas, gobiernos u organismos extranjeros en los procesos electorales.

La minuta obtuvo igualmente 18 votos a favor y 11 en contra. Durante el debate, María Teresa López García y Marco Vinicio Flores Guerrero manifestaron su rechazo a la propuesta, mientras que Óscar Novella Macías y Saúl Cordero Becerril respaldaron la reforma desde tribuna.

Además de las votaciones, fue presentado el dictamen que propone reformas a la Constitución Política del Estado de Zacatecas en materia de lenguaje incluyente. La iniciativa busca adecuar el texto constitucional para visibilizar la participación de las mujeres en la vida pública y en la construcción institucional del estado.